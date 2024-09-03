Що потрібно знати про відпустки для військовослужбовців: види та тривалість

Протягом останнього року в Україні було ухвалено низку законопроєктів, які узгоджують питання проходження військової служби, обліку та інше. Окремі пункти також стосувались теми відпусток для військовослужбовців під час воєнного стану. Зокрема, йдеться про набуття чинності проєкту закону № 9342 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" та №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Крім того, питання, що стосуються відпусток для військовослужбовців регулюються відповідно до статті 101 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Якщо є моменти, які стосуються відпочинку військових, однак вони не врегульовані вищезазначеними документами, тоді варто звернути увагу на положення Кодексу законів про працю України та закону "Про відпустки".

Які види відпусток нині доступні військовослужбовцям?

Зміни, які були внесені до законодавчих актів згідно з набуттям чинності положень законопроєкту №10449, нині передбачають такі види відпусток для військових:

основна щорічна відпустка для військових;

з нагоди народження дитини;

за знищення ворожої техніки;

через хворобу або реабілітацію внаслідок поранення;

для жінок-військовослужбовців у зв’язку з вагітністю та пологами;

додатковий період відпустки для військових, які повернулися з полону;

за сімейними обставинами чи з інших важливих причин.

Тривалість відпусток

Під час воєнного стану основна відпустка для військовослужбовців, яка триває до 30 днів, може бути розділена на кілька частин. При цьому одна з частин повинна бути не менш ніж 15 днів.

Законодавством встановлено, що основна відпустка може бути надана лише "за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу". Тобто, якщо чисельність "відсутніх" військовослужбовців перевищує цей поріг, відпустку можуть не надати. Однак відмова повинна бути обґрунтованою та відповідати вимогам законодавства.

Відпустка, яка надається за знищення ворожої техніки може тривати до 15 днів на рік. Тривалість таких додаткових днів відпочинку залежить від виду ураженої техніки, так згідно з постановою Кабміну №585, за знищений військовий вертоліт або зенітно-ракетний комплекс ворога, військовий може отримати чотири дні відпочинку, а за збиту крилату ракету — три дні.

Військові, які повернулися з полону, мають право на додаткову 90-денну відпустку зі збереженням зарплати.

Під час воєнного стану, тривалість відпусток для різних категорій військовослужбовців дещо відрізняються. Так, мобілізовані та контрактники повинні отримувати частину основної відпустки, яка може тривати до 30 днів. Курсантам надаються канікулярні відпустки: зимова — до десяти календарних днів, літня — до двадцяти. Військовослужбовці строкової служби мають право на відпустку тривалістю 30 календарних днів протягом року.

Відпустка з нагоди народження дитини може тривати до 14 днів та повинна бути використана протягом 3 місяців після народження. Відпустка за сімейними обставинами чи з інших важливих причин зі збереженням грошового забезпечення, може тривати до 10 днів. Для її оформлення військовослужбовець повинен подати рапорт, в якому вказати конкретні обставини, що стали причиною відпустки, за можливості, додати відповідні підтверджуючі документи. Відсутність обґрунтованих причин та документів може сприяти відмові в наданні відпустки.

Фото: social.com.ua

Як військовослужбовець може оформити відпустку?

Для оформлення відпустки військовослужбовець спочатку складає рапорт, адресуючи його безпосередньому командиру або начальнику, та додає необхідні документи, що підтверджують підстави для відпустки.

Далі рапорт передається до штабу військової частини для подальшого розгляду командиром військової частини. Згодом командир військової частини ухвалює рішення про надання відпустки, враховуючи всі надані документи та підстави.

"Якщо армієць хоче у відпустку – пише рапорт, віддає командиру та чекає на погодження. Відмову може отримати лише через відсутність 30% особового складу підрозділу. Якщо ж відпустка за рішенням ВЛК, командир зобов’язаний відпустити армійця за будь-яких умов", - пояснила військова юристка Анастасія Володєнкова в етері програми "Хвилюватися немає причин" на Армія FМ.