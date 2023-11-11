Військові в 3 ОШБр стають лютими націоналістами, попри те, якою мовою розмовляють, - Данилюк-Ярмолаєва про заяву Фаріон

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Мене вразила маніпуляція, коли в інтерв’ю журналістка (Яніна Соколова - ред), сказала, що в 3-й окремій штурмовій бригаді розмовляють російською мовою. Треба розуміти, що всі люди, які попадають в 3-ю штурмову бригаду, незалежно від того, з якого вони регіону і якою мовою розмовляли до війни, пізніше стають лютими націоналістами. При чому не на словах, вони не сидять у себе вдома з квіточками як Фаріон", - зазначила Данилюк-Ярмолаєва.

Вона нагадала про участь Фаріон у партії КПРС.

"Багато людей ще до цього часу сперечаються про те, чи патріотка Фаріон. Я хочу нагадати, журналіст-розслідувач Данило Мокрик у 2014 р. в архіві знайшов дуже цікаву довідку про те, що Фаріон була членкинею партії КПРС. В рекомендаційному листі, коли її приймали до цієї партії, її похвалили за те, що вона русифікувала іноземних студентів, тобто дуже активно сприяла тому, щоб ці студенти вивчали російську мову", - додала журналістка.