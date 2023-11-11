Військові в 3 ОШБр стають лютими націоналістами, попри те, якою мовою розмовляють, - Данилюк-Ярмолаєва про заяву Фаріон
Політична оглядачка, журналістка, телеведуча Марина Данилюк-Ярмолаєва прокоментувала мовні закиди ексдепутатки, мовознавиці Ірини Фаріон до українських військових, зокрема з третьої штурмової бригади, створеної на базі добровольчого формування "Азов"
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Мене вразила маніпуляція, коли в інтерв’ю журналістка (Яніна Соколова - ред), сказала, що в 3-й окремій штурмовій бригаді розмовляють російською мовою. Треба розуміти, що всі люди, які попадають в 3-ю штурмову бригаду, незалежно від того, з якого вони регіону і якою мовою розмовляли до війни, пізніше стають лютими націоналістами. При чому не на словах, вони не сидять у себе вдома з квіточками як Фаріон", - зазначила Данилюк-Ярмолаєва.
Вона нагадала про участь Фаріон у партії КПРС.
"Багато людей ще до цього часу сперечаються про те, чи патріотка Фаріон. Я хочу нагадати, журналіст-розслідувач Данило Мокрик у 2014 р. в архіві знайшов дуже цікаву довідку про те, що Фаріон була членкинею партії КПРС. В рекомендаційному листі, коли її приймали до цієї партії, її похвалили за те, що вона русифікувала іноземних студентів, тобто дуже активно сприяла тому, щоб ці студенти вивчали російську мову", - додала журналістка.
- Нещодавно Фаріон в "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних українських військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Пізніше громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки.
- 9 листопада Фаріон заявила, що боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції".
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