Про це Дана Ярова розповіла в інтерв'ю виданню "Букви".

Волонтерка поінформувала про реальну ситуація щодо речового та харчового забезпечення на фронті.

"Свого часу в Міноборони провели реформу системи харчування, розробили прекрасні сухпайки. На передовій тільки такими пайками й можна харчуватися: поки вас з артилерії накривають – борщ ніхто варити не буде. Чула нарікання, що цих пайків немає", – зазначила вона.

Непроста ситуація, за словами Дани Ярової, нині сформувалася стосовно речового забезпечення українських військових.

"Щодо речового забезпечення, то там узагалі складна ситуація. Якщо зараз у Києві 30° і уже витримати неможливо, то на Сході (Донецьк, Луганськ) температура доходить до 50°, і хлопці воюють у шортах і шльопанцях. Зараз кінець червня (інтерв'ю записували в цей час, – ред.) – і на цей час наша армія взагалі не має літньої польової форми та літнього взуття. Частині щось перепало, але в дуже малій кількості", – сказала волонтерка.

Вона додала, що у 2020-2021 роках державні замовлення було зірвані. І зараз наші військові "виїжджають на тому, що лишилось з часів генерала Марченка".

"У що ми будемо вдягати наш мільйон військових цієї зими, я не знаю. Єдиний виробник, що робить тканину на замовлення МО та на вимоги МО, нарікає, що в нього 7 днів стоять вантажівки з матеріалом на митниці, а Міністерство оборони в це ніяк не втручається. Знаю ситуацію по спальниках: ними займаються два виробники, найбільші в легкій промисловості. Один взяв 16 тисяч на виробництво, другий – 35 тисяч. 51 тисяча спальників на мільйон мобілізованих! Це як?" – наголосила волонтерка.

Вона нагадала, що номенклатура військової форми на зиму включає 25 позицій.

"Виробники загалом взяли 200 тисяч зимових курток на мільйон мобілізованих.

Це в куртці буде кожен п’ятий! Крім того, номенклатура військової форми на зиму включає 25 позицій: натільна білизна, форма звичайна, форма утеплена, баф, шапка, рукавиці, спальник на -32° та таке інше. Це все виготовляється, але в дуже обмеженому тиражі", – підсумувала Дана Ярова.