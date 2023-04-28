Військові винайшли "пташку", щоб знищувати росіян та потреба дронів для ефективної боротьби | Уляна Кузик в проєкті "Війна і волонтери"

Вже деякий час волонтерка збирає кошти на 67 дронів для 67 батальйону, аби знищувати росіян.

А також про унікальний бойовий дрон, який винайшли українські військові. Винахід вже презентували за кордоном і готові виробляти їх не лише для себе, а й для інших бригад.