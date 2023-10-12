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Військові, волонтери та міжнародні союзники: Kyivpride оголосив номінантів премії з ЛГБТІК+активізму

12 жовтня, 2023 четвер
17:56
Новини ЛГБТ

Стали відомі номінанти премії з ЛГБТІК+активізму КyivPride Awards 2023 - відзначатимуть тих, хто зробив значний внесок в боротьбу з Росією та захист і просування прав та видимості ЛГБТІК+людей

Про це йдеться в інстаграмі КyivPride.

Голосування триватиме до 29 жовтня, церемонія нагородження відбудеться 7 листопада в Києві. Обирати переможців будуть у п'ятьох номінаціях, військових ЛГБТІК+активістів вирішили не виносити в окрему номінацію - за словами організаторів, "уваги і подяки варті всі захисники_ці".

"Спочатку ми хочемо віддячити і відмітити тих, хто зараз захищає українську державність і націю на фронті. Ці герої та героїні, будучи у війську, одночасно допомагають встановлювати верховенство права людини своєю видимістю і активізмом.Ми вирішили не проводити голосування в цій категорії, адже уваги і подяки варті всі захисники_ці", - йдеться у повідомленні.

Номінації KyivPride Awards 2023

ЛГБТІК+ волонтер_ка року

"Цього року ми відзначаємо тих, хто зробив значний внесок і в боротьбу з російською навалою, і в захист і просування прав і видимості ЛГБТІК+ людей. У своїх напрямах наші номінанти_ки роблять все можливе, щоб наблизити перемогу і досягти верховенства прав людини в Україні", - йдеться в описі.

Номінантами стали:

  • Джул Сіроус - волонтер безпеки ГО “КиївПрайд”, військовий волонтер, зараз бойовий медик
  • Владислав Шаст - квір-перформер в минулому, голова благодійного фонду "Обійми" зараз;
  • Артур Озеров - дрег-квін, бджоляр, військовий волонтер.

ЛГБТІК+ френдлі бізнес року

"Френдлі бізнеси підтримують ЛГБТІК+ людей словом і ділом. Ми дякуємо всім, хто цього року відкрито висловили свою позицію у Прайд-місяць", - зазначає організація.

Номінантами стали:

  • Comfy - мережа магазинів побутової техніки та електроніки;
  • Vodafone - провідна українська телеком компанія;
  • Видавництво “Видавництво” - "виняткові комікси та книжки про непрості речі".

Міжнародний_а союзник_ця року

"Серед найпомітніших союзників_ць - ті, хто говорили про Україну з першого дня повномасштабної війни, допомагали в активізмі, збирали кошти й підтримували наших переселенців_ок", - пояснюють правозахисники.

Номінанти:

  • Френк вайлд - дизайнер, ЛГБТІК-активіст, перформер (Німеччина)
  • Сара Ештон-Сірілло - ветеранка, ексречниця Сил територіальної оборони України, журналістка;
  • European Pride Organisers Association - Європейська Асоціація Організаторів Прайдів.

ЛГБТІК+ організація року

"В цій номінації - українські ЛГБТІК+ організації, які ви найчастіше згадували в анкеті номінування, активісти_ки, які працюють на видимість, гуманітарну допомогу і гуртування українських квірів та квіринь", - пояснює КyivPride.

Було номіновано такі організації:

  • "Інсайт" - всеукраїнська правозахисна ЛГБТ-організація з представництвами в 9 містах;
  • "Українські ЛҐБТ-військові за рівні права" - об'єднання українських ЛГБТІК+ військових;
  • Gender Zed - правозахисна організація з Запоріжжя, що працює для всієї України.

Квір-блогер_ка року

"В цій номінації - блогери та блогерки, що займалися квір-освітою, допомагали ЗСУ і започатковували або брали участь у важливих адвокаційних кампаніях", - йдеться в описі.

Були номіновані:

  • Ксеня Термасіна - авторка каналів Moe Dilo у Tiktok та Instagram;
  • Віталій Царюк - автор Телеграм-каналу “Посол Содому в Україні”, одеський ЛГБТ+ активіст;
  • Сашко Драглі - автор YouTube-каналу ДРАГЛІ.
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