Про це він розповів в етері Еспресо.

Військовий експерт дав коментар щодо повідомлення міністра оборони Маріуша Блащака про розкриття шпигунської мережі Росії у Польщі.

"У мережі є вже фото людей, які були затримані у Польщі. Це досить непримітне молоде подружжя, які начебто є громадянами Білорусі. Вони збирали інформацію на користь РФ. Така історія є цілком очікуваною і, я впевнений, вона що непоодинока. Є випадки, коли такі агенти ще незатримані, бо перебувають під спостереженням, і поки відбувається документування їхніх протиправних дій. До речі, ці люди намагалися зібрати інформацію поблизу залізниці, де встановили приховану камеру, яка повинна була фіксувати все, що їде у напрямку України", - розказав колишній співробітник СБУ.

Іван Ступак зауважив, що росіян цікавлять шляхи постачання озброєння, яке йде з західних країн до України, також кількість та види зброї. Вони намагаються відслідкувати систему постачання техніки, боєприпасів з заходу України на схід. Також вираховують місця тимчасового зберігання цієї техніки, щоб можна було знищити їх "кинджалами".

"Вилов таких шпигунів – комплексна робота. По-перше, працюють органи контррозвідки країни, які роблять свою контрагентурну роботу і вербують свою агентуру, наприклад, у російськомовному середовищі або серед людей, які проживають біля трас, де проходять відповідні сполучення. І такі люди зможуть своєчасно повідомити контррозвідкам або поліції про підозрілих людей, які приїздять на автівках з немісцевими номерами, постійно на тому місці п'ють каву і щось спостерігають вже не один день. А можливо, це робота технічної контррозвідки – фіксуються перемовини, невідомі радіоканали, якесь невідоме джерело випромінювання, якого раніше не було. Тобто це дійсно комплексна робота", - пояснив Ступак.