Військовий злочин. Окупанти б'ють бункерними бомбами по житлових кварталах Чернігова. Фото

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Павло Чаус у Telegram.



"Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова. Нездатна здолати спротив українських військ, російська загарбницька армія протягом останніх днів здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам", - написав він.



Чаус зазначив, що російські війська застосовують проти Чернігова зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.



"Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів", - повідомив голова ОВА.



Він додав, що три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який збила ППО.