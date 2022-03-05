Військовий злочин. Окупанти б'ють бункерними бомбами по житлових кварталах Чернігова. Фото
Росія використовує під час обстрілів Чернігова зброю невибіркової дії
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Павло Чаус у Telegram.
"Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова. Нездатна здолати спротив українських військ, російська загарбницька армія протягом останніх днів здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам", - написав він.
Чаус зазначив, що російські війська застосовують проти Чернігова зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.
"Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів", - повідомив голова ОВА.
Він додав, що три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який збила ППО.
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