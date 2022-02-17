Визначення "дат вторгнення" і паніка стосовно нових ймовірних військових дій завдають Україні економічних втрат, - Зеленський

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.



"Про це можна довго говорити (поява дат вторгення - ред.). Для нас це точно тільки втрати. Втрати по всіх фронтах. Навіть ось позиція з приводу значного підвищення зарплат. І мова не тільки про військових, а й про медиків, і вчителів, яким ми з осені хочемо підняти зарплати. Сподіваюся, нам це вдасться", - сказав він.



На думку Зеленського, паніка працює проти нашої країни і неважливо, хто поширює інформацію про можливі "дати вторгення". Він зазначив, що росіяни "підіграють" панічним настроям, коли ведуть обстріли.



"Дивіться, вони сьогодні стріляли на Донбасі, і вчора, і раніше. Кажуть, що відводять війська, а після цього стріляють. Ну навіщо? Я вважаю, що це дурість, роблять просто абсолютно неадекватні вчинки", - сказав президент.



Зеленський наголосив, що Росія може довго тримати світ у стані напруги і він каже про це західним лідерам.



"Повірте - на всіх зустрічах. Вони знають, їм не дуже подобається моя позиція, тому що вона інша", - резюмував президент.

Нагадаємо, gрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що вважає реальним нове вторгнення Росії в Україну у найближчі кілька днів, і зробить вона це під фальшивим прапором/