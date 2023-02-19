Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Вкрадена хлібина
OPINION

Вкрадена хлібина

19 лютого, 2023 неділя
18:08
Погляд Галина Пагутяк

Українських дітей вивозять з України на Росію, щоб перетворити на яничарів і манкуртів

Якщо їх вдасться повернути додому, то колись вони напишуть  спогади. Як ця жінка, чию історію я хочу переповісти. Вона мені нагадує епізод з відомої казки, коли дівчинка, аби не загубитись у лісі, кришила хлібчик, і по цій стежці зуміла повернутись додому. 

Зовсім маленькою Марійку вивезли з рідного карпатського села разом з батьками та старшим братиком. У 1941 році. Закинули в глухе село в тайзі, оселили в землянці. Голод, холод, неприязнь місцевих до "ворогів народу". Поки батьки  ходили в колгосп на роботу, брат Василько ходив по сусідах і допомагав за їжу. Потім батька забрали на фронт, а маму на лісоповал.

З того села вивезли всі харчі, і  дітям депортованих загрожувала голодна смерть. Тоді хтось порадив їм піти в село старовірів, може, ті допоможуть. Там дійсно їх прийняли, не те щоб дуже гостинно, але дівчинка запропонувала послуги няньки і її взяли. Їй було, певно, років з вісім. Брат ходив по селу й напитував роботи, він був трішечки старший, і ночував у повітках та стайнях, а дівчинка спала в комірці з реманентом, де їй кинули ганчір’я на долівку.

Читайте також: "Я воюю книгами"

Одного  разу братові хтось сказав, що їхня мама у лікарні в дуже тяжкому стані, й вони вирішили поїхати до неї. Марійка, не довго думаючи, вирушила до мами. Вона розуміла, що на дорогу потрібні харчі. У людей, що її взяли на службу, саме спекли хліб –  чорний і глевкий. Дівчинка схопила ще гарячу хлібину і, сховавши її за пазуху, побігла до лісу. Найбільше вона боялась, що її наздоженуть, бо лісу вона зовсім не знала. Знайшла дупло і там пересиділа до ранку, а тоді пішла на дорогу. Її  підібрала вантажівка, водій сказав сховатися в кузові, заритись у горох, і так довіз до лікарні.

Марійчина й Василькова мама вже опухла від голоду і ледве могла ходити. Але зустріч з донечкою додала їй сили, як і та вкрадена хлібина. Невдовзі приїхав і брат.

Після війни вони повернулись до рідного села. Хати вже не було, але земляки знайшли їм житло і навіть дали корову. У дівчинки була дистрофія, тоненькі ручки-ніжки й великий живіт. Інші діти з неї сміялись. Якийсь чоловік вилікував Марійку  травами й вона пішла до школи. Але ненадовго. У 1947 році родину знову вивезли до Сибіру за "пособнічество бандеровцам".

Сім'я б не вижила, якби не трималась разом. Їх розлучали, але вони робили неймовірні вчинки, щоб знову бути разом. І не лише любов одне до одного допомагала їм вижити, а й небажання пускати коріння в мерзлу землю чужини. Вони мріяли повернутись на Батьківщину. Школа не навчить цього, лише родина, в якій окрім любові є відповідальність

Ось які історії потрібно розповідати, писати романи на їх основі, знімати фільми. Бо  вони вчать незламності й  мотивують до дії. Ця сім’я б не вижила, якби не трималась разом. Їх розлучали, але вони робили неймовірні вчинки, щоб знову бути разом. І не лише любов одне до одного допомагала їм вижити, а й небажання пускати коріння в мерзлу землю чужини. Вони мріяли повернутись на Батьківщину. Школа не навчить цього, лише родина, в якій окрім любові є відповідальність.

Читайте також: Лікар і вбивця

Тому зараз московські окупанти намагаються позбавити дітей родинного тепла і вивозять їх самих, чавлять душі пропагандою. І втративши опертя на родину такі діти вважатимуть себе покинутими й зрадженими. Спочатку зненавидять своїх батьків, які послали їх "відпочивати" у кримські табори, потім Україну, яка їх не захистила. Вони виростуть жорстокими, не схильними до співчуття і без найменшого сумління вбиватимуть інших українців,  кожного, кого накажуть убити. Такий-от причинно-наслідковий зв’язок.

Московські окупанти намагаються позбавити дітей родинного тепла і вивозять їх самих, чавлять душі пропагандою. І втративши опертя на родину такі діти вважатимуть себе покинутими й зрадженими. Спочатку зненавидять своїх батьків, які послали їх "відпочивати" у кримські табори, потім Україну, яка їх не захистила

Якби Марійка не пішла шукати маму, вона,  брат, і батько втратили б її навіки. Цій дівчинці було так важко, що вона на якийсь час перестала вірити в Бога. Але потім зрозуміла, що Бог обрав для неї особливий шлях — через вкрадену хлібину. І дозволив повернутись батькові з війни, що було тоді майже нереальним для депортованих.

Тато помер на чужині серед рідних. Він був дуже хворий, але знайшов у собі силу встати й піти до дверей. "Куди ви йдете, тату?" - спитали діти. "Додому, на Україну!" - відповів той і впав мертвим. То був останній урок батька дітям: є щось важливіше ніж родина – це твій рід і земля, в якій зарита твоя пуповина. Не всім дано це зрозуміти, бо люди не птахи, що повертаються завжди до своїх гнізд, бо навіть зруйноване гніздо для них має найбільшу цінність.

Читайте також: Зречення

Є щось важливіше ніж родина – це твій рід і земля, в якій зарита твоя пуповина. Не всім дано це зрозуміти, бо люди не птахи, що повертаються завжди до своїх гнізд, бо навіть зруйноване гніздо для них має найбільшу цінність

Тому діти й повернулись туди, де, здавалось, їх ніхто не чекав, де в них не було ні хати, ні поля, і де все належало загарбникам, і де тільки пошепки можна було розповідати історію про вкрадений хліб і мертвих немовлят, яких викидали з товарних вагонів по дорозі в Сибір. Де для них та їхніх дітей не було достойної роботи, де навіть після здобуття Незалежності  вони не мали змоги  розповісти про пережите з екранів телевізорів чи навіть зі шпальт газет. Все це було наче зіжмаканий папір – історії їхнього життя, викинуто в кошик для сміття задля майбутнього реваншу одвічного ворога, який визрівав як гнійник упродовж 30 останніх років. Проте трагічні й героїчні події нашого часу вимагають правдивих історій, бо уроки минулого вивчили не у всіх українських родинах.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця. лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
історія України
війна з Росією
окупанти
Читайте також:
путін путлер
19 лютого, 2023 неділя
У Кремлі розкрили головну тему послання Путіна до федеральних зборів 21 лютого
Микола Патрушев
18 лютого, 2023 субота
Патрушев грає в довгу гру та реально оцінює ситуацію, - Фейгін
Олександр Лукашенко
18 лютого, 2023 субота
Лукашенко серйозно загнав себе у глухий кут, у нього фактично не залишилося можливості для маневру, - керівник "Білого легіону" Бульба
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 41.48
    Продаж 42.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 лютого
10:44
електроенергія
Україна починає тиждень із резервом потужності, але в деяких регіонах можливі відключення через ремонт мереж, - Міненерго
10:40
Китай
Головний дипломат Китаю прибув до Москви говорити про Україну, - Sky News
10:39
F-16
"Вони дозріли": Резніков пообіцяв гарні новини про постачання Україні винищувачів
10:34
Джо Байден
У Білому домі розглядали варіант таємно доставити Байдена в Україну, – Politico
10:19
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Найгарячіша ситуація у напрямку Кремінної та Білогорівки, - Гайдай
10:18
кордон з Білорусю
Ударного угруповання ворога на кордоні з Білоруссю не зафіксовано, продовжується підготовка до можливого наступу, - речник ДПСУ
10:15
Олексій Резніков
Резніков розповів, коли ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ
10:10
26 машин "швидкої" доставили пацієнтів з Херсона на Львівщину
За минулу добу на Херсонщині загинули 3 людини і дістали поранення 8, серед них діти
10:07
OPINION
Оксана Забужко
Оксфорднаш
10:07
Окупанти
Підрозділи росіян з Нікопольщини найближчими днями перекинуть до Вугледара, — Андрющенко
10:04
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: скільки вартують долар та євро 20 лютого
10:02
У Facebook та Instagram тестують платну верифікацію
09:55
Олексій Резніков
Резніков пояснив, чому Захід досі не надав Україні далекобійні ракети
09:47
Зранку росіяни гатили по Харківщині: двоє людей поранені, під завалами будинку може перебувати жінка
09:44
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку просування ворога немає, - лейтенант батальйону "Свобода"Конон
09:33
Володимир Зеленський
Рабів до раю не пускають, українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, - Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні
09:28
"ПТН ПНХ": Укрпошта випустить нову марку до річниці повномасштабного вторгнення РФ
09:01
Бахмут, обстріл
РФ готує до річниці вторгнення в Україну гучну заяву щодо Бахмута, - розвідка Британії
08:59
Небесна Сотня
В Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні
08:54
діти, війна
Кількість постраждалих дітей унаслідок війни Росії в Україні збільшилася до 1387
08:41
Внаслідок обстрілу РФ в Очакові постраждало троє місцевих жителів
На Миколаївщині унаслідок російських обстрілів пошкоджені будинки та портова інфраструктура, є постраждалі
08:36
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
Малиновський допоміг "Марселю" перемогти у чемпіонаті Франції
08:28
Володимир Зеленський
"Він любить горілку? У нас в Україні відмінної якості": Зеленський прокоментував скандальні заяви Берлусконі
08:25
За добу ворог убив трьох мирних жителів Донеччини, одна людина поранена
08:06
OPINION
Орест Сохар
Найскладніше завдання Заходу в Україні: переконати Путіна, що він програє
08:05
OPINION
Микола Княжицький
Українська влада намагається йти шляхом агресора, знищуючи демократію
08:05
Драма "На Західному фронті без змін" здобула 7 нагород, а "Навальний" - найкраща документалка: BAFTA-2023 оголосила переможців
08:04
На фото втрати окупантів
РФ втратила за добу в Україні 820 військових, літак і 6 танків
07:25
окупанти, орки
Окупанти облаштовують в адмінбудівлях Херсонщини місця для утримання українців за підтримку ЗСУ, - Генштаб
07:23
На Київщині з-під криги дістали трьох людей, пошуки ще однієї тривають
06:58
Володимир Зеленський
Зеленський: Нам важливо захистити Бахмут, але не за всяку ціну
06:55
Бердянськ
Окупаційна влада Бердянська закриє виїзд з міста, - Центр спротиву
06:30
У Бразилії унаслідок злив загинули 36 людей
06:21
російські війська окупанти
РФ не вистачає резервів, щоб посилити масштаб наступу на Луганщині, - ISW
05:55
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
Постпред США в ООН: Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю Росії
05:39
КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря
05:23
Зеленський і Макрон
Макрон даремно марнує час, - Зеленський про спроби президента Франції вести діалог з Путіним
01:03
Новий прем'єр Молдови Доріан Речан
Новий прем'єр Молдови закликав до демілітаризації Придністров'я
00:44
Іран
В Ірані виявили збагачення урану, яке за концентрацією близьке до збройного
00:05
На фото Володимир Зеленський
Шлях висвітлюється лише ліхтариком: журналісти The Times відвідали бункер Зеленського
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV