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Влада має стимулювати використання української мови, - Шамайда

26 серпня, 2021 четвер
16:18
Суспільство Тарас Шамайда

Співкоординатор Руху добровольців “Простір свободи” та громадський активіст Тарас Шамайда заявив, що чинна влада недостатньо робить для популяризації української мови

Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.

“Міжнародне дослідження, яке було опубліковане в 15 країнах світу, показало, що у всіх цих країнах люди визнали мову основним та ключовим елементом своєї ідентичності. Для Східної Європи таке формулювання є ще більш важливішим. Оскільки не було б української мови, то не було України як такої. Саме тому зрозуміло, що Російська імперія, СРСР та Російська Федерація завжди намагалися спочатку русифікувати населення України.” - зазначив Шамайда

Шамайда додав, що через мову виражається культурний код нації.

За його словами, через українську мову поширюються зовсім інші сенси та наративи, ніж російською.
Шамайда впевнений, якщо Україна буде об’єднана мовою, то у Кремля не буде жодних підстав розповідати про "один народ".

“Потрібно заохочувати та стимулювати громадян спілкуватись українською мовою. Влада не займалась цим від початку незалежності України. Наприклад, в Криму наприкінці 90-х було відкрито 7 шкіл, в яких викладали українською мовою. До 2014-го року так це число і залишилось. Такі речі робились навмисно владою Автономною Республікою Крим. Тому нашим президентам та владі потрібно було більше звертати увагу на це питання і впроваджувати політику поширення української мови” - додав Шамайда.

Шамайда зауважив, що закон про мову потрібно було ухвалити ще в 90-х роках, а влада спромоглася на це лише через 28 років незалежності.

“Під впливом Москви Україна не лише не спромоглася ухвалити сучасний закон про мову, а зробила це лише в 2019 році, так ще в часи Януковича був ухвалений відверто русифікаторський закон Ківалова-Колесніченка, людей, які відверто працювали на Кремль. Очевидно, що така русифікаторська політика є елементом гібридної війни. Саме тому, коли зараз діє закон про мову, важливо, щоб телебачення виконувало цей закон.” - додав Шамайда.

  • Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що за місяць дії нових норм мовного закону їх порушили сім телеканалів.
  • Громадський активіст Андрій Смолій анонсував судові процеси проти українських телеканалів через нехтування положеннями закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
 

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закон про мову
українська мова
Тарас Шамайда
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