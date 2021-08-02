Владислав Трубіцин: Ключ до вирішення проблеми хаотичної забудови - новий Генплан Києва

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив депутат Київради від "Слуги народу", глава міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.



За його словами, ключ до вирішення проблеми хаотичної забудови - новий Генеральний план Києва. "Зараз місто живе взагалі без Генплану, адже термін дії останнього закінчився ще в 2020-му, а з прийняттям нового міська влада продовжує затягувати", - додав Трубіцин.



Але просто взяти новий Генплан, впевнений політик, звичайно ж, недостатньо: "По-перше, генплан має бути розроблений і прийнятий з урахуванням інтересів міста і містян, а не тільки бізнес-апетитів забудовників. Тобто в новому Генплані повинні бути не тільки місця під забудову, а й соціальна і транспортна інфраструктура - школи, дитсадки, розв'язки, парковки, а також зелені зони та зони відпочинку".



"А по-друге, новий Генплан має стати своєрідною священною книгою і для міської влади, і для бізнесу. Тобто і міська влада, і забудовники повинні, нарешті, зрозуміти, що хаотична забудова навіть в середньостроковій перспективі, не кажучи вже про довгострокову, не вигідна нікому. Коли місто естетично спотворюється, стає малопридатним для життя і менш комфортним, втрачають не тільки кияни і міська влада, а й бізнес, зокрема будівельний. Упевнений, він не зможе нормально розвиватися в малопридатному для життя людей мегаполісі", - підкреслив Трубіцин.



Глава МФО "Успішний Київ" додав, що ще однією причиною хаотичної забудови є корупція. "І боротьба з нею повинна бути максимально жорсткою. Але одним лише посиленням боротьби її не подолати. Нульова толерантність до будь-яких корупційних проявів повинна поєднуватися з діалогом влади і бізнесу та виробленням зрештою такого діалогу єдиних для всіх, прозорих і зрозумілих правил гри на будівельному ринку", - підкреслив Трубіцин.



Нагадаємо, раніше Владислав Трубіцин заявляв, що КМДА стала заручницею політичної ситуації в країні, через що немає якісних змін і позитивної динаміки в розвитку міста. Виправити ситуацію, за його словами, можна, якщо розділити посади голови КМДА і мера. "Адже безпосередній розподіл посад міського голови і голови КМДА дозволить зробити процес децентралізації ефективнішим і значно поліпшить якість управління таким мегаполісом, як Київ", - вважає Трубіцин.