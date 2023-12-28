Влаштував різдвяний обід: зірку індійського кіно Ранбіра Капура звинуватили в образі релігійних почуттів
На індійського актора Ранбіра Капура подали скаргу за те, що він "образив релігійні почуття" індусів у вірусному відео з сімейного різдвяного обіду
Про це пише Hindustan Times.
Індійський адвокат Санджай Тіварі подав позов проти актора Ранбіра Капура, звинувативши його в образі релігійних почуттів індусів через різдвяне відео. Йдеться про ролик, на якому родина Ранбіра Капура сидить за столом під час різдвяного обіду. На відео святковий торт оббризкують вином та лікером, а потім підпалюють його та вимовляють слова "Джай Мата Ді".
В індуїзмі бога вогню закликають перед тим, як закликати інших божеств, але Ранбір і члени його родини навмисно вживали алкоголь під час святкування свята іншої релігії - християнського Різдва - та вигукували "Джай Мата Ді", йдеться у скарзі. У позиві наголошується, що це завдало шкоди релігійним почуттям Тіварі.
Тіварі вимагає притягнути актора до відповідальності за кількома статтями кримінального кодексу Індії.
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