Шольц і Трамп у телефонній розмові погодилися, що слід шукати шлях до справедливого миру в Україні

Про це повідомили в канцелярії Шольца.

Зазначено, що основною темою розмови були проблеми безпекової політики в Європі.

"Вони погодилися, що російська війна проти України триває занадто довго і що важливо якомога швидше стати на шлях до справедливого та сталого миру", - йдеться в пресрелізі.

Водночас у Берліні акцентували, що Шольц підтвердив Трампу підтримку Німеччиною України на стільки, скільки це буде необхідно.