Шольц і Трамп у телефонній розмові погодилися, що слід шукати шлях до справедливого миру в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом: співрозмовники підтримують думку, що час шукати справедливий мир в Україні
Про це повідомили в канцелярії Шольца.
Зазначено, що основною темою розмови були проблеми безпекової політики в Європі.
"Вони погодилися, що російська війна проти України триває занадто довго і що важливо якомога швидше стати на шлях до справедливого та сталого миру", - йдеться в пресрелізі.
Водночас у Берліні акцентували, що Шольц підтвердив Трампу підтримку Німеччиною України на стільки, скільки це буде необхідно.
- 9 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладення миру, а диктатор Володимир Путін уже програв війну.
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