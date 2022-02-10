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Головна війна з Росією ВМС про блокування РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів: це зловживання міжнародним правом, але Україна готова до провокацій

ВМС про блокування РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів: це зловживання міжнародним правом, але Україна готова до провокацій

10 лютого, 2022 четвер
14:54
війна з Росією Військово-Морські Сили ЗСУ

У Збройних силах вважають, що Росія зловжила міжнародним правом, перекривши значну частину акваторії Азовського та Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook.

"Ці дії є черговою загрозою суверенітету України в її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, РФ практично унеможливила свободу судноплавства у зазначених районах та можливість суден вільно заходити у морські порти України, особливо в Азовському морі, що є порушенням як духу, так і літери Конвенції ООН з морського права, 1982 року", - йдеться у повідомленні.
 
Також у ВМС зазначають, що РФ паралельно продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі "з метою тиску на Україну та мир".
 
"ВМС ЗСУ готова до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни на морському напрямку", - додають військові.

  • Нагадаємо, що МЗС України висловило протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.
  • НАТО надіслало Росії письмову пропозицію продовжити двосторонні переговори щодо України.
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