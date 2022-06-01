Внаслідок обстрілів на Харківщині минулої доби загинуло 4 людини

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у фейсбук.

"Протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області", - вказав він.



Через ці обстріли загинуло четверо цивільних: у Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району – 12-річний хлопчик, у селі Шестакове Чугуївського району - ще двоє загиблих.

Поранення отримали загалом 7 цивільних, зазначив Синєгубов.



"Ворог зосереджений на обороні та намагається утримати свої позиції", - пояснив



За даними ОВА, на Ізюмському напрямку російські окупанти перегруповуються та готуються до нових спроб наступу.

"Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу втрат. Минулої доби ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зносять обстріляні ними ж будинки й виселяють людей.

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