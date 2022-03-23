Внаслідок ракетного обстрілу Лозової росіянами вбито чоловіка, ще 9 людей поранено
Російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій у Харківській області. В результаті пошкоджено 20 будинків, загинув чоловік, ще 9 людей поранено.
Про це йдеться у Telegram МВС.
Вчора, 22 березня, окупант завдав чотири ракетних удари, в результаті яких загинув чоловік і 9 осіб отримали поранення. Їх доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості.
"Снарядами окупантів повністю зруйновано чотири будинки, пошкоджено близько 20 будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, школа і дитсадок. Співробітники поліції документують наслідки, заподіяні злочинними діями російської армії", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що 22 березня російські окупанти ракетами дальньої дії обстріляли житлові будинки та дитсадок у місті Лозова на Харківщині.
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