Внаслідок ракетного обстрілу Лозової росіянами вбито чоловіка, ще 9 людей поранено

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Вчора, 22 березня, окупант завдав чотири ракетних удари, в результаті яких загинув чоловік і 9 осіб отримали поранення. Їх доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості.



"Снарядами окупантів повністю зруйновано чотири будинки, пошкоджено близько 20 будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, школа і дитсадок. Співробітники поліції документують наслідки, заподіяні злочинними діями російської армії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що 22 березня російські окупанти ракетами дальньої дії обстріляли житлові будинки та дитсадок у місті Лозова на Харківщині.