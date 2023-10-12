Вода та вуглець: NASA знайшло у зразках із астероїда Бенну основу для життя

Про це інформує NASA.

У космічному центрі NASA у Х'юстоні науковці показали зразок через два тижні після того, як капсула з ним прилетіла в пустелю Юти.

Спершу вантаж перевіряли в "чистій кімнаті" на полігоні в Юті, недалеко від місця посадки.

Потім капсулу перевезли до центру, розкрили та поділили на менші частини, які розіслали 200 вченим у 60 лабораторій світу.

За результатами аналізу, ґрунт з Бенну складається на 10% з води та на 5-10% з вуглецю. Зразок астероїда може дати науковцям відповідь, як на Землі почалися органічні речовини й потім життя.

Астероїд Бенну - це залишок ранньої Сонячної системи. Його склад і мінерали майже не зазнали змін з часу його утворення - приблизно 4,5 млрд років тому.

Що передувало

Агентство уряду США запустило місію OSIRIS-Rex до Бенну в 2016 році. Апарат був на орбіті астероїда близько двох років, готуючись до свого маневру.

Тільки у жовтні 2020 року він взяв перші зразки скель. NASA планувало зібрати 60 г зразків, але зонд видобув аж 250 г.

24 вересня американський космічний корабель OSIRIS-Rex скинув на Землю капсулу зі зразками ґрунту з астероїда Бенну. Космічна капсула приземлилася в штаті Юта, завершивши свою семирічну подорож.

Після семи років і 6,21 мільярда кілометрів апарат NASA OSIRIS-REx офіційно доставив на Землю капсулу з дорогоцінним ґрунтом астероїда Бенну.