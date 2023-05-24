Про це і не тільки писали міжнародні видання 24 травня:

The New York Times

Однією із головних тем NYT та інших видань стала вірогідність дефолту США, який може настати у тому випадку, якщо демократи та республіканці у Конгресі не дійдуть згоди та не укладуть потрібну угоду. Тоді після 1 червня американському уряду може не вистачити грошей, щоб оплатити свої рахунки. Наразі політики все ще не дійшли до спільного знаменника, проте і президент Байден, і лідер республіканців у Конгресі Маккарті заявляють, що прагнуть домовитися.

Спрогнозувати наслідки дефолту у США складно, таких прецедентів ще не було, натомість ліміт держборгу США від часів Другої світової підвищували понад 100 разів. Світові медіа не дарма акцентують на цій темі, оскільки вона прямо стосується міжнародної економічної ситуації, а також перебігу війни в Україні, адже найбільша підтримка спрямована саме зі США.

Бахмут. Новини та аналітика щодо запеклих боїв у цьому українському місті не сходять зі шпальт медіа. "Битва за східноукраїнське місто Бахмут, по суті, завершилася. Після 10 місяців жорстоких артилерійських дуелей, безперервного просування військ і тисяч російських та українських жертв, московські формування контролюють промисловий центр, тоді як війська Києва намагаються чинити тиск на фланги міста", – врешті пише видання та ставить запитання, що буде далі для Росії, яка пролила там дуже багато крові. Російські війська виглядають виснаженими, як кажуть військові аналітики, після того, як зазнали значних втрат у захисті Бахмута. Загалом росіяни не продемонстрували здатності захопити більшу територію в інших місцях. Найімовірніше армія Росії готуватиметься до контрнаступу України та зосередиться на обороні.

Не минає й тема антипутінських військових угруповань, які перетнули кордон Росії та провадять там свою операцію. Видання називає ці угруповання проукраїнськими бійцями та зазначає, що були помічені фото та відео, де видно використання ними бронемашин американського виробництва. Поряд із тим NYT цитує речника Державного департаменту Метью Міллера: "Я скажу, що наразі ми скептично ставимося до правдивості цих повідомлень".

Фото: Reuters

The Washington Post

Попри жорстоке російське вторгнення, пише медіа, Україна дозволяє російській нафті та газу перетинати свою територію, щоб обслуговувати європейських сусідів, приносячи прибуток Києву і Москві та ілюструючи, як важко запеклим ворогам розірвати зв'язки.

"Українські високопосадовці вимагають від своїх західних партнерів запровадити жорсткіші санкції та розірвати практично всі економічні зв'язки з Росією, заявляючи, що "потрібно зробити більше", щоб вивести з ладу московську військову машину. Але як би сюрреалістично це не виглядало, Україна наполягає на тому, що у неї практично немає іншого вибору, окрім як підтримувати власні комерційні угоди, і лобіює їх збереження, стверджуючи, що вони надають певні важелі впливу на Кремль і допомагають обмежити місця, де російські військові завдають повітряних ударів", – наголошують у WP.

Politico

Питання економічних відносин Грузії та Росії, зокрема долучення першої до економічних санкцій проти Росії піднімає Politico, публікуючи заяви прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі щодо того, що припинення торгівлі між Грузією і Росією не матиме значного впливу на російську економіку. "Товарообіг Грузії з Росією становить менше ніж 1 мільярд доларів на рік, – каже грузинський прем'єр. – Це смішно, чи не так? Цей 1 мільярд доларів не може вплинути на російську економіку".

Варто відзначити, що станом на зараз Росія є другим за величиною торговельним партнером Грузії. Вона є однією з небагатьох країн Кавказу та Центральної Азії, чия торгівля з Росією стрімко зросла після того, як Захід запровадив санкції проти Москви.

Фото: Getty Images

The Guardian

Тим часом Китай та Росія також поглиблюють економічні зв'язки. Прем'єр-міністр Росії провів переговори з Сі Цзіньпіном і підписав двосторонні пакти про подальшу інвестиційну, експортну та спортивну співпрацю. Вони домовилися про поглиблення інвестицій у сферу торговельних послуг, просування експорту сільськогосподарської продукції та активізацію спортивного співробітництва. Попри свої заяви щодо ролі нейтрального посередника у війні в Україні, Китай перманентно йде на зближення із Росією у різних галузях.

CNN

Норвегія підтримає навчання українських військових на F-16. Проте влада країни ще не вирішила, чи передавати Україні свої винищувачі. Тож, поки що вона розглядає різні способи сприяння навчанню українських пілотів.

Gazeta Wyborcza

Про те, як зміцнять українську армію винищувачі F-16, розповідає "Виборча". За допомогою винищувачів F-16 українці зможуть виганяти російські кораблі з Чорного моря. Але російська авіація і надалі залишатиметься серйозною загрозою, пояснюють аналітики. "ВПС США рік тому сертифікували базу у Дембліні для проведення базової підготовки на літаках F-16, але всупереч тому, що заявив у вівторок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, підготовка українських пілотів в нашій країні ще не розпочалася", – підкреслюють у виданні. Як вважають у "Виборчій", країни НАТО, швидше за все, передадуть техніку, вироблену в 1980-х роках, проте вона буде з ретельно модернізованою авіонікою та радарами. Модернізація дозволить винищувачам нести сучасні ракети для дальнього ураження ворожих літаків і наземних цілей.

Фото: gettyimages