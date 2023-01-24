Ворог намагається наситити силами Куп'янський напрямок, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що росіяни намагаються створити загрозу з півночі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Луганщина є одним з напрямків для просування ЗСУ. У глибину Луганщини, по скупченню російської техніки та складів, здійснювалися удари нашими далекобійними системами. Ця динаміка створює напруження російським військам, але росіяни не готові відходити з позицій. У зоні Куп'янська, використовуючи постачання з Троїцького, ворог намагається максимально наситити цю ділянку фронту своїми силами й не виключається проведення російських контрнаступальних дій за цими напрямками", - зауважив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що очікувані напрямки дій російської армії у найближчі два місяці - це Донецький та Луганський напрямки та спроби росіян створити загрозу з півночі, з зони Куп'янська.
"Тому зараз туди перекидаються значні угруповання російських сил. Підрозділи, які готувалися у Білорусі, зараз теж перекидаються на кордони Луганщини, щоб мати резерв сил", - додав Згурець.
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