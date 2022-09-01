Ворог намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Ворог обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка.
З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував безпілотники на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.
Корабельне угруповання противника продовжує зосереджувати зусилля на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
- Станом на 1 вересня підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве й Водяне. Успіху не мали.
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