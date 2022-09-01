English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

Ворог намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

1 вересня, 2022 четвер
08:36
війна з Росією окупанти рф

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення", - йдеться у  повідомленні. 

Ворог обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка.

З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував безпілотники на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.

Корабельне угруповання противника продовжує зосереджувати зусилля на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

  • Станом на 1 вересня підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве й Водяне. Успіху не мали.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Миколаїв
Херсон
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Військові новини
Читайте також:
Джо Байден
31 серпня, 2022 середа
Байден відреагував на смерть Горбачова
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
31 серпня, 2022 середа
Горбачов помирає на тлі війни
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.25
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 вересня
08:55
Тайвань обіцяє контратакувати, якщо Китай увійде на її територію
08:53
Запорізька АЕС
Росіяни обстрілюють заздалегідь погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, - очільник ОВА
08:41
Ексклюзив
Зеленодольська громада, Криворізький район
Цієї ночі лунали вибухи у Зеленодольській громаді Криворіжжя, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
08:39
Ракетний удар
РФ завдала ракетного удару по Одещині з території тимчасово окупованого Криму
08:10
Ексклюзив
Михайло Басараб
Російсько-українська війна стала початком перезавантаження центрів впливу на європейському континенті, - політолог Басараб
08:00
Американський співак ініціює глобальний концерт на підтримку України
08:00
російські війська окупанти
Війська РФ наступали в районах Веселої Долини, Зайцевого і Водяного
07:50
Енергодар, Запорізька АЕС
Росіяни обстрілюють Енергодар: є влучання в цивільні об'єкти та постраждалі
07:39
вокзал, потяг, перон, вокзал, львівська залізниця
Поїзд Перемишль - Київ вирушив із затримкою на 6,5 год
07:35
Інтерв’ю
Артем Чапай
Письменник Артем Чапай: В українців виникла священна лють - коли ворог робить гірше, в нас виникає ще більший спротив
07:30
ЛУКОЙЛ
США отримали ордер на арешт літака російського ЛУКОЙЛУ за $45 млн
07:02
хакер
Чорногорія назвала угруповання, яке звинувачує в кібератаках на уряд 
06:47
ліки
У МОЗ пояснили, як працюватиме e-рецепт на наркотичні медзасоби
06:21
Промислова діяльність в Азії спадає через COVID-19 в Китаї та уповільнення економіки в США
06:09
окупант
Росія зіткнулася з серйозним браком особового складу, -  CNN
05:47
Естонія
За кілька тижнів Естонія заборонить в'їзд до країни для більшості росіян, – очільник МЗС
05:29
Рафаель Маріано Гроссі
Гроссі назвав "технічною" місію МАГАТЕ на ЗАЕС
05:26
переселенці Чернівці
По 900 грн на місяць: з 1 жовтня зростуть компенсації тим, хто прихистив переселенців, - Верещук
05:05
нафта корабель
Міністри фінансів країн Великої сімки планують схвалити план обмежень цін на нафту з РФ, – ЗМІ
04:40
На Донеччині поліцейські евакуювали 6500 дітей
04:21
Mars Express показав ключ до водного минулого Марса
03:58
Збірна України з пляжного футболу вийшла до чвертьфіналу відбору на Всесвітні пляжні ігри
03:36
Китай, вірогідно, вчинив злочини проти людства в Сіньцзяні, - ООН
03:06
На фото Сергій Жадан
Концерт "Жадана і Собак" у Мілані скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну"
02:37
Черговий тур АПЛ: "Арсенал" без Зінченка обіграв "Астон Віллу", а "Ман Сіті" забив шість голів "Нотінгему"
02:21
Каховський міст
Росіяни більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси Каховським і Дар’ївським мостами, - ОК "Південь"
02:03
ЗСУ
За добу на Півдні ЗСУ знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 6 складів ворожих боєприпасів
01:51
Українська авіація на Півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів
01:37
SpaceX
NASA замовила ще п'ять місій з астронавтами у SpaceX Маска в рамках угоди на $1,4 мррд
01:16
Мінюст США стверджує, що команда Трампа навмисно приховала секретні документи від ФБР під час обшуку маєтку експрезидента
00:49
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Ми чітко розуміємо, що коїться в голові у Лукашенка. Подоляк оцінив ймовірність наступу з Білорусі
00:40
на фото: Володимир Зеленський виступає по відеозв'язку на Венеційському кінофестивалі
Зеленський показав імена вбитих Росією українських дітей: президент звернувся до учасників Венеціанського кінофестивалю і закликав кінематографістів не мовчати
00:33
БПЛА
У Криму заборонили використання піротехніки та дронів
00:24
Ліз Трасс зателефонує насамперед Зеленському. Якщо стане британським прем'єром
00:14
Санкції у дії: у Фінляндії митники конфісковують євро у росіян, які їдуть у РФ
00:02
Кібервійська армії США
В армії США з'явиться офіс для наступальних кібер- та космічних дій
2022, середа
31 серпня
23:50
Херсон
ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Мелітополі
23:49
NASAMS
Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році, — Пентагон
23:36
Збірна України з волейболу
Збірна України перемогла Пуерто-Рико та вийшла в 1/8 фіналу ЧС з волейболу
23:33
ЗАЕС і МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй, — ГУР
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV