Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка.

З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував безпілотники на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.

Корабельне угруповання противника продовжує зосереджувати зусилля на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Станом на 1 вересня підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве й Водяне. Успіху не мали.

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