Ворог наполегливо намагається вийти на межі Луганської області, - ОВА
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що на лінії фронту на Луганщині постійно зростає інтенсивність боїв
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Постійно зростає інтенсивність боїв. Ворог кидає величезну кількість особового складу по всій лінії фронту від Куп'янська до Білогорівки. Окупанти хвилями завозять військових. Навали загарбників дійсно великі, відбуваються дуже щільні обстріли. Росіяни використовують багато різноманітної військової техніки, але ЗСУ відбивають атаки й завдають значного ураження противнику", - наголосив Лисогор.
За словами голова Луганської ОВА, ворог наполегливо намагається вийти на межі Луганської області.
"Луганщина постійно піддається ударам з боку ворога. Окупанти б'ють по Білогорівці, Невському, Макіївці, Серебрянському лісництву. Загарбники отримують по зубах і відкочуються, кидаючи нові резерви", - додав Лисогор.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки окупантів на 6 напрямках. Сили оборони знищили 890 російських загарбників.
- Російські загарбники озвучили так званий майстер-план відновлення Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного Луганської області, які зазнали руйнації під час штурмів окупантів. План розрахований до 2035 року.
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