Ворог обстрілює і мінує мирні райони Харківщини. Впродовж доби 3 людини загинуло, 10 поранено

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні – 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула. У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Небезпеку несуть не лише обстріли. Відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки.

"Вчергове звертаюся до усіх жителів області – перебувайте по можливості в укриттях. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби навіть за відсутності сигналу тривоги. Не поспішайте повертатися у звільнені населені пункти. А ті, хто перебуває там, не відвідуйте жодних місць, які ще не перевірили піротехніки та ЗСУ. Ворог підступний і робить усе, аби постраждали якомога більше цивільних українців", - зазначив очільник області.

На Ізюмському напрямку ворог готує нову спробу наступу, але наші військові надійно тримають позиції і готові знищувати окупантів і далі.

Раніше стало відомо, що на Харківщині українські війська визволили чотири села: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

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