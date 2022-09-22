Ворог з кількох напрямків намагається просунутися до Бахмута і зберігає стратегію продавлювання артилерією, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут та наступ противника від Донецька – це два сектори, що під постійною увагою Генштабу ЗСУ, тому ворог і зміг просунутися тільки на сотні метрів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація навколо Бахмута залишається найбільше складною, тому що з кількох напрямків ворог намагається просунутися до міста, використовуючи сили ПВК та всі мобілізовані резерви до цього часу. Це напрямок з найбільшою кількістю російських сил, які використовують стратегію зі ставкою на артилерію. Ми тривалий час говоримо, що Бахмут та наступ противника від Донецька – це два сектори, що під постійною увагою Генштабу ЗСУ, тому ворог і просунувся тільки на сотні метрів, що показує стійкість нашої оборони з одного боку, а з іншого - стратегія продавлювання артилерією у ворога зберігається", - прокоментував військовий експерт.
Сергій Згурець вважає, що певний час така ситуація буде зберігатися на Бахмутському напрямку, коли у противника багато артилерії, а ми намагаємося це компенсувати контрбатарейною боротьбою та додатковими силами.
- 19 вересня Генштаб повідомляв, що Сили оборони України відбили атаки противника в районах Майорська, Веселої, Курдюмівки та Новомихайлівки.
- 21 вересня депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначив, що найгірша ситуація у Бахмуті, йдуть бої у передмісті
- 22 вересня Євгеній Оропай, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України, розповів, що противник має незначні успіхи на південь від Бахмута
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.76
Купівля 40.76Продаж 41.82
-
EUR
Купівля 39.97Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе