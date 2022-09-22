Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ситуація навколо Бахмута залишається найбільше складною, тому що з кількох напрямків ворог намагається просунутися до міста, використовуючи сили ПВК та всі мобілізовані резерви до цього часу. Це напрямок з найбільшою кількістю російських сил, які використовують стратегію зі ставкою на артилерію. Ми тривалий час говоримо, що Бахмут та наступ противника від Донецька – це два сектори, що під постійною увагою Генштабу ЗСУ, тому ворог і просунувся тільки на сотні метрів, що показує стійкість нашої оборони з одного боку, а з іншого - стратегія продавлювання артилерією у ворога зберігається", - прокоментував військовий експерт.



Сергій Згурець вважає, що певний час така ситуація буде зберігатися на Бахмутському напрямку, коли у противника багато артилерії, а ми намагаємося це компенсувати контрбатарейною боротьбою та додатковими силами.

19 вересня Генштаб повідомляв, що Сили оборони України відбили атаки противника в районах Майорська, Веселої, Курдюмівки та Новомихайлівки.

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