Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини.

Також, понад 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по селищах Олександрівка та Тимофіївка, там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Окрім того, підрозділами ДСНС протягом доби обстежено понад 2 га територій, де вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.