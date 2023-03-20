Ворожі війська протягом доби обстрілювали три райони Харківщини, пошкоджені будинки
Протягом минулої доби окупанти обстріляли декілька населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини.
Також, понад 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по селищах Олександрівка та Тимофіївка, там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.
Окрім того, підрозділами ДСНС протягом доби обстежено понад 2 га територій, де вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.
- У Харківській області упродовж декількох днів на мінах підірвалися троє людей, їх госпіталізували.
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