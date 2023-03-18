Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

У суботу, 18 березня, у селищі Яремівка Ізюмського району 71-річний і 29-річний чоловіки знайшли вибухонебезпечний предмет. Вони намагалися розібрати його на власному подвір'ї, предмет здетонував. Обидва чоловіки дістали поранень, їх госпіталізували. Стан одного з них важкий.

Також 17 березня 62-річний мешканець села Довгеньке Ізюмьского району підрвався на міні "пелюстка" у своєму подвір'ї. Він зазнав поранень, його госпіталізували.

Синєгубов зазначив, що теми розмінування збільшать тоді, коли дозволятимуть погодні умови. Наразі, напередодні польових робіт, на Харківщині мають можливість розмінувати близько 250 тис. га сільськогосподарської землі. Наступного тижня піротехніки регіону отримають підсилення з інших областей України.

Крім того, уранці 18 березня росіяни завдали удару по селищу Дворічна Куп'янського району. Унаслідок обстрілу осколкових поранень зазнали 51-річна жінка, їй надають допомогу.

Учора близько 23:00 російська армія завдала два ракетних ударів системами С-300 по Великобурлуцькій громаді. Унасілдок пошкоджено понад 20 приватних будинків. Постраждалих немає.