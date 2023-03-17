Росіяни минулої доби обстрілювали три райони Харківщини, пошкоджено будинки й господарські споруди
Минулої доби під атаками РФ знову опинилися Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківщини: уражено будинки й господарські споруди
Про це поінформували в Харківській ОВА.
Минулої доби росіяни вчергове гатили по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.
"Зокрема під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - ствердили в адміністрації.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби РФ завдала по Україні 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, унаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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