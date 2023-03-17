Про це поінформували в Харківській ОВА.

Минулої доби росіяни вчергове гатили по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

"Зокрема під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - ствердили в адміністрації.