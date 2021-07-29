"Ворскла" - КуПС: склад української команди на матч Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій команда Юрія Максимова змагається з фінським КуПС. Перша зустріч закінчилась нічийним результатом 2:2.

Букмекери вважають "Ворсклу" фаворитом матчу-відповіді: коефіцієнт 1,79 - на перемогу полтавців, 3,35 - на нічию, 4,70 - на перемогу гостей. Вихід українців у наступний раунд оцінюється у 1,37.



Переможець цієї пари в третьому раунді кваліфікації зіграє проти переможця матчу "Астана" - "Аріс".



Пряма трансляція матчу "Ворскла" - КуПС запланована на телеканалі "Футбол 1".

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. Другий матч

29 липня

"Ворскла" (Україна) - КуПС (Фінляндія)



"Ворскла": Різник, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пердута, Пуцлін, Тіль, Якубу, Скляр, Кане, Степанюк

Полтава, стадіон "Ворскла" ім. Олексія Бутовского"

Початок - 19:00

Пряма трансляція - "Футбол 1"

Нагадаємо, 16 червня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де Україну представлятиме полтавська "Ворскла".

22 липня у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зіграла у гостях внічию з фінським КуПС.

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