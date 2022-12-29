Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Фонд "Демократичні ініціативи" провів соцопитування щодо того, як вплинули російські терористичні ракетні атаки на громадян України та як змінилися настрої українців з початку війни. Влітку ми досліджували Миколаїв, і ми побачили таку особливість. У Миколаєві люди були більш радикально та рішуче налаштовані. Тобто люди, які живуть під постійними обстрілами, у постійному страху. Наприкінці грудня, після кількох блекаутів, ми запитали й побачили, що рішучість українських громадян зросла. Ми запитали українців, які живуть в країні: Які вони відчувають емоції, коли думають про майбутнє України?" - розповів Бурковський.

За словами аналітика фонду Демініціативи, вперше, за багато років, рівень впевненості щодо майбутнього України перевищив рівень тривоги.

"Домінантними почуттями є надія: про це зазначили 60%. 46% опитаних сказали, що це оптимізм, 27% сказали, що відчувають впевненість, тривогу відчувають 24%. Важливо, що знизився рівень страху. Тобто, попри російські терористичні атаки, зростає впевненість та твердість українців. Українці готові боротися, навіть, якщо допомога з боку Заходу буде зменшуватися або зникне. 62% українців проти переговорів з Росією. Українці рішуче налаштовані боротися до перемоги й роблять для цього все", - додав Бурковський.

За минулу добу, 28 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 90 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів

Станом на грудень в Україну повернулися з-за кордону понад 100 тисяч школярів, проте там ще залишається приблизно 516 тисяч. Також 95 тисяч дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях

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