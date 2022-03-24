Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією "Врожайний день": ЗСУ збили російські дрон і винищувач

"Врожайний день": ЗСУ збили російські дрон і винищувач

24 березня, 2022 четвер
18:21
війна з Росією

На Харківському напрямку Збройні Сили Україні збили БПЛА і винищувач Су-34

Про це повідомило Повітряне командування "Схід" Збройних Сил у Фейсбуці.

"Й знову в ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. Вони впали", – йдеться в повідомленні.

  • Нагадуємо, ЗСУ під Чугуєвом збили російський винищувач.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
ППО
ЗСУ
винищувач
Повітряні Збройні Сили України
Читайте також:
ворожий Су-34
23 березня, 2022 середа
На Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили одразу два літаки окупантів
Anonymous
23 березня, 2022 середа
Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію, - Anonymous
24 березня, 2022 четвер
Підрив судна окупантів у порту Бердянська: ЗСУ повідомили про знищення великого десантного корабля "Орск"
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 32.2
    Продаж 33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 березня
19:40
Оновлено
Лідери G7 готові накласти на РФ додаткові санкції
19:29
Наталка Діденко
До України насуваються морози, мокрий сніг і вітер, - синоптик Наталка Діденко
19:23
На Харківщині російський гелікоптер обстріляв техніку своїх військ, - Синєгубов
19:08
Олексій Арестович
Голі, босі окупанти: фронт майже завмер, війська РФ не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович
19:02
Спікери парламентів країн Балтії
Спікери парламентів країн Балтії підписали у Києві декларацію про вступ України до ЄС
18:48
Порошенко
Столицею України є Київ, хто хоче тікати – пишіть заяву: Порошенко пропонує звільняти високопосадовців, які відсиджуються під західним кордоном
18:32
посольство Білорусі
Дзеркальна відповідь: Україна скоротила кількість співробітників посольства Білорусі до п'яти осіб
18:16
Ексклюзив
окупанти з рф
Ворог супроводжує колони техніки гелікоптерами – голова Сумської ОВА
18:15
Ексклюзив
лікарня обстріл
Окупанти керуються фашистською логікою: на Луганщині не лишилося жодної лікарні, яку би росіяни не обстріляли, - голова ОВА Гайдай
18:07
PGNiG
Польска нафтогазова компанія відмовилась оплачувати російський газ рублями
18:04
Канада
Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України
18:03
порт
Рада скасувала податки на імпорт товарів під час війни
17:48
ЗНО
Рада спростила ЗНО та скасувала ДПА у 2022 році
17:35
"Свобода повинна бути озброєною": Зеленський закликав "Велику сімку" надати зброю Україні та позбавити РФ можливості користуватись GPS на війні
17:35
Компанія Ferrexpo надає безкоштовний доступ до своєї навчальної платформи усім бажаючим
17:33
Ексклюзив
Валерій Чалий
Тенденція наступного десятиліття – збільшення обороноздатності країн – Чалий
17:27
Ексклюзив
"Миколаїв дає жару, орки відступають, хочуть закріпитись на позиціях, проте в них це погано виходить": радниця патронатної служби начальника миколаївської ОВА
17:25
Ексклюзив
Азов
Оборона Маріуполя увійде в підручники історії як ганьба російської армії, - Жорін
17:16
протикорабельні ракети
США планують надати Україні протикорабельні ракети, - Reuters
17:13
книжка вогонь знищення
Не співпадають із постулатами кремлівської пропаганди: росіяни вилучають і знищують українську літературу та підручники історії в бібліотеках на окупованих територіях, - розвідка
17:06
Павло Ґрод
Україна потребує рішучості НАТО щодо надання їй літаків та іншого озброєння, – президент СКУ Павло Ґрод у Брюсселі
16:58
Philip Morris
Великий виробник сигарет Philip Morris зупиняє інвестиції та суттєво обмежує роботу в РФ
16:55
Варшава
У Варшаві 25 березня пройде акція на підтримку України: вимагатимуть закрити небо та ввести ембарго на російські нафту й газ у ЄС
16:55
Джонсон запропонував провести Євро-2028 в Україні
16:51
Ексклюзив
чернігів міст обстріл
Окупанти обстрілюють єдиний пішохідний міст в Чернігові, стріляють по волонтерах, неможливо пронести гумдопомогу, – боєць ТрО Чернігова
16:49
Ексклюзив
Павло Клімкін
Ультиматуми Росії мають іти на три літери. Максимальний компроміс - припинення вогню і перемовини на міжнародному майданчику, - Клімкін
16:45
Ан-225 "Мрія"
ДП "Антонов" створило Міжнародний фонд відродження легендарного літака Ан-225 "Мрія"
16:44
колаборант диверсант
Рада посилила кримінальну відповідальність за колабораціонізм: каратимуть позбавленням волі від 10 до 12 років
16:43
Ірина Верещук
Верещук: 19 українських цивільних моряків з рятувального судна "Сапфір" і 10 військових повертаються додому з полону окупантів
16:42
Ексклюзив
все для перемоги
Місцеві бюджети залучатимуть для речового та харчового забезпечення ТрО, - Купрій
16:33
Дума
США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній
16:30
Рада криміналізувала незаконну зйомку переміщень ЗСУ
16:26
російська ракета Харків
У Харкові поруч із ядерною установкою виявили нерозірваний російський снаряд від "Смерчу", який неможливо знешкодити, – Денісова
16:09
Верховна Рада
Верховна Рада України звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту та країн ЄС щодо закриття неба, нових санкцій проти РФ, передачі Україні літаків та ППО
15:49
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід вилазить з теплої ванни: Росія - бензоколонка і мавпа з гранатою. НАТО має поставити Путіна на місце, - Клімкін
15:47
ЗСУ
В Україні підвищили пенсійні гарантії для учасників тероборони
15:43
Микола Сольский
Рада призначила міністром аграрної політики ексголову профільного комітету, "слугу" Сольского
15:40
посольство США
США приймуть до 100 тис. біженців з України, - AP
15:31
санкції проти Росії
США оголосять санкції проти понад 300 депутатів російської Думи, - представник адміністрації Байдена
15:26
українські діти переселенці
Більше половини українських дітей через агресію РФ стали вимушеними переселенцями, - ЮНІСЕФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV