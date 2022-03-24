"Врожайний день": ЗСУ збили російські дрон і винищувач

Про це повідомило Повітряне командування "Схід" Збройних Сил у Фейсбуці.



"Й знову в ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. Вони впали", – йдеться в повідомленні.





Нагадуємо, ЗСУ під Чугуєвом збили російський винищувач.