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 "Врятувати коника": про дітей, які постраждали від війни, зняли фільм

14 листопада, 2023 вiвторок
15:15
Кіно Іграшки на місці трагедії на вокзалі у Краматорську

В основі сюжету документального фільму-розслідування "Врятувати коника" – дитячі трагедії після повномасштабного вторгнення Росії. Фільм планують показати не лише в Україні, а й за кордоном

Одна з історій, яка і дала назву фільму – про пошуки власника іграшкового коника, який залишився на вокзалі міста Краматорська після влучання туди двох російських ракет у квітні 2022. 

"Це історія про нас – про людей, які спокійно жили, нікого не чіпали, нікого не кликали і раптом їм на голову посипались російські ракети. Мені здається абсолютно очевидним, що історія маленької людини, яку переїхала катком імперська машина, потрібна глядачеві. Це і є головною ідеєю – історія маленької людини, в нашому випадку дитини, яку прийшла і геноцидить гігантська, тупа, імперська машина, яка не бачить, не розуміє, не відчуває того, що кожна така людина – це світ, це всесвіт, який просто не дожив, не доріс, не дав потомство", - коментує Вікторія Бурдукова, продюсерка проєкту.

 Команда проєкту збирала документальні факти, відвідала кілька міст України, де зустрічалася зі свідками трагічних подій, ретельно фіксуючи їхні свідчення про російські злочини після початку повномасштабного російського вторгнення.

"Не може бути мотивації вбивати дітей, а російські окупанти це роблять системно і постійно. Тому ми зрозуміли, що наша місія як людей кіно – розповісти про жахливий геноцид, який коїться зараз в  Україні на наших очах", – розповідає сценарист фільму Антон Базелінський. 

Окрім української аудиторії, планується продемонструвати фільм закордонним глядачам: тривають перемовини з міжнародними дистриб'юторами.

В якості оповідувача історій запросили англомовного журналіста і фотографа Еда Голда.  

“Він має великий досвід співпраці з міжнародними медіа, працював у "гарячих точках" і вміє подати інформацію так, щоб вона стала зрозуміла у Великій Британії, Голандії, Ізраїлі, США, Японії, Кореї… Ми впевнені, що з таким наратором достукаємось до широкої аудиторії за кордоном”, – коментує режисер стрічки Олександр Кірієнко.

За виробництво стрічки "Врятувати коника"  відповідає комапнія Ukrainian Producers Hub (UPHub) за підтримки Українського культурного фонду.




 
Суспільство
українське кіно
Війна з Росією
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