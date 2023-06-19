"Всі хотіли жити, але не встигли": допит військовополоненого РФ бійцями бригади "Маґура"
47 ОМБР під час одного зі штурмів ворожих позицій взяла в полон мобілізованого армії Росії, який розповів про "моральний дух" в його підрозділі, звірства кадирівців та про те, як тікали від українців, але не встигли
Відповідне відео розміщено на Youtube-каналі головного майстер-сержанта бригади Валерія Маркуса.
У ході допиту з'ясувалося, що рота (полк 1430, третя мотострілецька рота, другий взвод, друге відділення) мобілізованого окупанта у кількості 120 осіб замінила на позиціях інших загарбників, які "втомилися".
"Ті хлопці, які, нібито із самого початку були там, вони втомилися, а ми мали їх замінити", - сказав він.
Сам військовополонений стверджує, що був "упійманий" дільничим в під'їзді свого помешкання в Москві, коли Путін оголосив про "мобілізаційні заходи" 21 вересня 2022 року. До цього він намагався ховатися у своїй квартирі, аби уникнути вручення повістки.
Опинившись на території України в окопах окупаційних військ, "мобік", як сам він каже, "дуже злякався, кинув автомат і почав втікати", але був поранений у ході наступу українських військових. Останні надали окупанту першу медичну допомогу та дали води.
"Одного дня нас привезли й сказали підмінити. Потім сказали, що буде наступ ЗСУ. І наступ настав. Спочатку артилерією нас накрили, а потім ваші хлопці пішли. Я побачив, що полетіли гранати й почав тікати", - розповідає загарбник.
За його словами, з роти у 120 людей залишилося менше половини.
"Я просто не встиг втікти. Мене підстрелили. Всі тікали, всі хотіли відступити. Всі хотіли жити, але не встигли", - сказав військовополонений РФ.
Мобілізований росіянин поскаржився на "скотське" ставлення командирів, які, як він каже, не ходили в атаку та стріляли по ногах підлеглих, якщо ті висловлювали бодай якесь невдоволення ситуацією.
"В нас забрали телефони, кинули в одну посадку, потім в іншу. Як скотів. Води немає, забезпечення немає", - розповів він.
Також він сказав, що окупанти з підрозділу росгвардії РФ "Ахмат" ґвалтували жінок у Токмаку та Молочанську Запорізької області.
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