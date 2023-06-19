Відповідне відео розміщено на Youtube-каналі головного майстер-сержанта бригади Валерія Маркуса.

У ході допиту з'ясувалося, що рота (полк 1430, третя мотострілецька рота, другий взвод, друге відділення) мобілізованого окупанта у кількості 120 осіб замінила на позиціях інших загарбників, які "втомилися".

"Ті хлопці, які, нібито із самого початку були там, вони втомилися, а ми мали їх замінити", - сказав він.

Сам військовополонений стверджує, що був "упійманий" дільничим в під'їзді свого помешкання в Москві, коли Путін оголосив про "мобілізаційні заходи" 21 вересня 2022 року. До цього він намагався ховатися у своїй квартирі, аби уникнути вручення повістки.

Опинившись на території України в окопах окупаційних військ, "мобік", як сам він каже, "дуже злякався, кинув автомат і почав втікати", але був поранений у ході наступу українських військових. Останні надали окупанту першу медичну допомогу та дали води.

"Одного дня нас привезли й сказали підмінити. Потім сказали, що буде наступ ЗСУ. І наступ настав. Спочатку артилерією нас накрили, а потім ваші хлопці пішли. Я побачив, що полетіли гранати й почав тікати", - розповідає загарбник.

За його словами, з роти у 120 людей залишилося менше половини.

"Я просто не встиг втікти. Мене підстрелили. Всі тікали, всі хотіли відступити. Всі хотіли жити, але не встигли", - сказав військовополонений РФ.

Мобілізований росіянин поскаржився на "скотське" ставлення командирів, які, як він каже, не ходили в атаку та стріляли по ногах підлеглих, якщо ті висловлювали бодай якесь невдоволення ситуацією.

"В нас забрали телефони, кинули в одну посадку, потім в іншу. Як скотів. Води немає, забезпечення немає", - розповів він.

Також він сказав, що окупанти з підрозділу росгвардії РФ "Ахмат" ґвалтували жінок у Токмаку та Молочанську Запорізької області.