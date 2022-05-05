Всі злочини росіян отримають юридичну і практичну відповідь, - Зеленський про ракетні удари по українським містам 4 травня

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Сьогодні (4 травня, - ред.) російські загарбники нанесли чергові ракетні удари по нашим містам. По Дніпру. Били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжю, по містам Донбасу та інших наших регіонів. Всі ці злочини отримають належну відповідь: як юридичну, так і цілком практичну, на полі бою", - наголосив Зеленський.







4 травня окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, Кіровоградщині. Українська ППО збила ракети над селищем у Броварському районі Київщини та над Черкащиною. У Миколаєві було чути вибухи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb