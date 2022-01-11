Вступ України в НАТО, агресія РФ, виплати рідним загиблих у збитому Іраном літаку МАУ: Зеленський поговорив із Трюдо

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський і Трюдо обговорили російську агресію та кроки України на шляху до врегулювання збройного конфлікту. Президент поінформував прем'єр-міністра Канади про ситуацію на українському кордоні. Зеленський наголосив, що у процесі досягнення миру важлива роль союзників та партнерів, і жодні рішення, які стосуються України, не можуть ухвалюватися без неї.

"Позиція західних країн у діалозі з РФ має залишатися твердою й рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля", - сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що без України не може вирішуватися питання щодо її членства в НАТО.

"Ніхто, крім України та НАТО, не повинен мати вплив на процес нашої інтеграції з Альянсом", - зазначив Зеленський.

Учасники дискусії запевнили, що євроатлантичний курс України незмінний, і Канада буде надавати підтримку на цьому шляху, зокрема на шляху набуття членства в НАТО.

Також сторони домовилися разом домагатися компенсації для родин жертв катастрофи літака рейсу МАУ PS752, який два роки тому був збитий над Тегераном.

Під час розмови окремо наголосили на продовженні канадської тренувальної місії UNIFIER з підготовки українських військових. Також з'явилася пропозиція оновити спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.



"З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові зовнішні виклики та пріоритети пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити спільну декларацію", - сказав Зеленський.

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