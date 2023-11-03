"Втома від війни": радник Мелоні взяв на себе відповідальність за розмову з російськими пранкерами й подав у відставку
Дипломатичний радник прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні взяв на себе відповідальність за її розмову з російськими пранкерами й подав у відставку
Про це пише Reuters.
"Це питання не було вирішено належним чином, ми всі шкодуємо, відповідальність за нього взяв на себе Франческо Тало", - сказала Мелоні й додала, що її помічник звільнився через російських пранкерів.
Передісторія
Очільниця уряду Італії Мелоні поговорила з російськими пранкерами, які видали себе за офіційних осіб Африканського Союзу. Під час розмови прем'єр-міністерка Італії заявила, що європейські лідери втомилися від війни в Україні.
"Я бачу, що є велика втома, мушу сказати правду, з усіх боків, — сказала вона. — Ми наближаємося до моменту, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід".
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