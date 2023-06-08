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Аналітика

"Втоми від України" немає

Микола Княжицький
8 червня, 2023 четвер
07:19
Статті Микола Княжицький

Американці й поляки продовжують підтримувати Україну. Я проаналізував у статті опитування громадської думки у цих країнах

Симптомів "втоми від України" не видно. Це підтверджують свіжі опитування громадської думки у США і Польщі — двох ключових країнах, від яких залежить допомога нашій державі. 

Сполучені Штати постачають нам найбільше необхідної зброї й надають велику фінансову підтримку, будучи об’єднавчою силою міжнародної проукраїнської коаліції. На початку повномасштабного вторгнення Польща прийняла кілька мільйонів українських біженців, надала нам значну військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Стала справжнім логістичним хабом для Української держави, нашого фронту і тилу. 

Згідно з червневим опитуванням Reuters/Ipsos, 56% американців підтримує надання зброї Україні. І, що особливо важливо, цей показник не змінився з лютого ц. р. Серед виборців Демократичної партії відсоток прихильників озброєння воюючої України становить 76%, серед республіканців - 44%. 

Це тверда основа для продовження допомоги Україні, яку не похитнув ні плин часу, ні антиукраїнська кампанія популярних американських блогерів, ні внутрішні проблеми США. У Конгресі двопалатна підтримка України тримається міцно і ніщо їй не загрожує. Принаймні, поки що. 

Звісно, непокоїть відносно низький відсоток підтримки серед республіканців. Однак причина цього полягає не у "втомі від України" та проросійських симпатіях Дональда Трампа, а переважно у несприйнятті політики президента Джо Байдена більшістю республіканців. За принципом: коли щось робить Байден, тоді ми проти.   

У травні польський урядовий Центр вивчення громадської думки (CBOS) провів опитування про ставлення поляків до актуальних проблем їхнього життя та ситуації в країні. 74% респондентів зазначило, що війна в Україні впливає на безпеку самої Польщі. Для нас особливо важливим є те, що 72% респондентів підтримує прийняття українських біженців з територій, де тривають бойові дії.

Отже, переважна більшість поляків розуміє, що гасло "За вашу і нашу свободу" не порожнє, бо воно наповнене реальним, хоча для нас надзвичайно трагічним змістом. 

Шостого червня польські фермери відновили блокування транспортів з українською сільськогосподарською продукцією на переході у Шегинях (Львівщина). Попри те, що Європейська комісія продовжила до середини вересня заборону на імпорт до країн ЄС (Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Болгарії) пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника. 

Згідно з цитованим опитуванням, 45% поляків підтримало це рішення і лише 15% висловилося проти. На запитання, чи скасування мита на експорт української продукції до ЄС після 24 лютого 2022 року було помилкою, ствердно відповіло 42% респондентів. Натомість 34% заявило, що це було правильне рішення. Не є несподіванкою те, що серед першої групи домінують мешканці села, натомість у другій більше жителів великих міст.

Потрібно констатувати, що, на жаль, спрацювала кампанія залякування поляків "величезними об’ємами завезення" в країну української сільськогосподарської продукції. І начебто пов’язаних з тим проблем у польському агросекторі: зниженням цін на зерно й інші продукти, залишенням мільйонів тонн непроданого збіжжя на складах. Хоч правдива картина зовсім інша — українська продукція не мала суттєвого впливу на ситуацію в економіці наших західних сусідів. 

Втім, у цій бочці дьогтю є ложка меду. На запитання: "Хто винен у кризі з неконтрольованим завезенням українського зерна?" - 45% респондентів обрало відповідь "польський уряд", 20% - "підприємства, які торгують зерном", 16%  - "ЄС" і лише 2% винною вважає Україну. 

Висновок з цього такий: значна частина поляків вважає, що імпорт української сільськогосподарської продукції з України створив проблеми в польській економіці. І тому вважає помилкою скасування імпортного мита й підтримує заборону на частину агроімпорту з України. Але вину за кризу покладає на власний уряд і великі підприємства, а не на Україну. Наші західні сусіди добре розуміють, що країна, яка боронить також і їхню безпеку, не може апріорі вважатися винною у проблемах у їхньому домі. 

Тому нашій владі, дипломатії та всім, хто публічно виступає в Польщі та інших європейських державах, потрібно доносити правдиву інформацію про експорт української продукції, спростовувати фейки та боротися з проросійською пропагандою. 

І пояснювати, що знищення дамби Каховської ГЕС має на меті знищення українського сільського господарства, підвищення цін на агропродукцію у світі та виникнення голоду в країнах Африки й Близького Сходу.

Новини
Економіка
Польща
Микола Княжицький
США
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