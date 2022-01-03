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Головна війна з Росією Вторгнення РФ до України наблизить НАТО до кордонів Росії, - Конгрес США

Вторгнення РФ до України наблизить НАТО до кордонів Росії, - Конгрес США

3 січня, 2022 понедiлок
12:02
війна з Росією Конгрес США

Очільник Комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шифф заявив, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України спричинить наближення Північноатлантичного альянсу до кордонів РФ

Про це пише  CBS News.

"Росія має зрозуміти, що ми (США та її союзники - ред.) в цьому єдині. Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни - ред.) вторгнуться (в Україну - ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Що ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Що це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - заявив Адам Шифф.

За його словами, РФ можуть стримати нові жорсткі секторальні санкції.

"Я думаю, що здебільшого секторальні санкції будуть найважливішим (фактором стримуванням РФ - ред.)", - повідомив дипломат.

  • Нагадаємо, раніше Адам Шифф зазначив, що вторгнення РФ до України можуть стримати тільки "небачені санкції".

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