Вторгнення РФ до України наблизить НАТО до кордонів Росії, - Конгрес США

Про це пише CBS News.



"Росія має зрозуміти, що ми (США та її союзники - ред.) в цьому єдині. Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни - ред.) вторгнуться (в Україну - ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Що ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Що це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - заявив Адам Шифф.



За його словами, РФ можуть стримати нові жорсткі секторальні санкції.



"Я думаю, що здебільшого секторальні санкції будуть найважливішим (фактором стримуванням РФ - ред.)", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, раніше Адам Шифф зазначив, що вторгнення РФ до України можуть стримати тільки "небачені санкції".

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