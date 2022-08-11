Вторгнення РФ почало провалюватися, Путін уже не зможе захопити Україну, - міністр оборони Британії

Про це Воллес заявив на пресконференції за підсумками донорської конференції для України в Копенгагені.

"Вони (Росія, - ред.) досі зазнавали невдачі й навряд чи взагалі колись зможуть окупувати Україну. Їхнє вторгнення загальмувало і постійно змінювалося таким чином, що тепер вони лише зосереджені на частині Півдня й Сходу (України, - ред.) – далеко не те, що передбачала їхня так звана спецоперація за три дні, – заявив глава британського Міноборони.

Бен Уоллес заявив, що вторгнення Росії в Україну "похитнулося" і "почало провалюватися". Він нагадав, що повномасштабна фаза війни Росії проти України триває понад 150 днів, і російські сили потерпають від значних втрат у живій силі й техніці.

"Путін вважав, що до серпня, через кілька місяців, ми вже всі знудимось від конфлікту й міжнародна спільнота дрейфуватиме в різні боки. Що ж, сьогоднішній день – доказ протилежного", – додав Воллес, маючи на увазі донорську конференцію.

11 серпня Британія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї на міжнародній конференції донорів у Копенгагені. Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на €110 мільйонів, а Британія поставить Україні більше реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км (50 миль)

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