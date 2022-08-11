Вторгнення РФ почало провалюватися, Путін уже не зможе захопити Україну, - міністр оборони Британії
На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, президент Росії Владімір Путін уже навряд чи зможе досягти окупації України
Про це Воллес заявив на пресконференції за підсумками донорської конференції для України в Копенгагені.
"Вони (Росія, - ред.) досі зазнавали невдачі й навряд чи взагалі колись зможуть окупувати Україну. Їхнє вторгнення загальмувало і постійно змінювалося таким чином, що тепер вони лише зосереджені на частині Півдня й Сходу (України, - ред.) – далеко не те, що передбачала їхня так звана спецоперація за три дні, – заявив глава британського Міноборони.
Бен Уоллес заявив, що вторгнення Росії в Україну "похитнулося" і "почало провалюватися". Він нагадав, що повномасштабна фаза війни Росії проти України триває понад 150 днів, і російські сили потерпають від значних втрат у живій силі й техніці.
"Путін вважав, що до серпня, через кілька місяців, ми вже всі знудимось від конфлікту й міжнародна спільнота дрейфуватиме в різні боки. Що ж, сьогоднішній день – доказ протилежного", – додав Воллес, маючи на увазі донорську конференцію.
- 11 серпня Британія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї на міжнародній конференції донорів у Копенгагені. Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на €110 мільйонів, а Британія поставить Україні більше реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км (50 миль)
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