Ввезення продукції птахівництва з України: ЄС зняв обмеження

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.



Держспоживпродслужба зазначає, що раніше ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС.



Обмеження зняли у повному обсязі завдяки ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та запобігання поширенню хвороби.



У Держпродспоживслужбі наголосили, що впродовж останніх років система держконтролю за грипом птиці в Україні неодноразово оцінювалась інспекторами компетентних органів країн - торгових партнерів, зокрема ЄС, США, Японії, Канади, Китаю.



"За результатами оцінювань запроваджена в Україні система державного контролю за грипом птиці визнавалась ефективною", - йдеться в повідомленні.



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