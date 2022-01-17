Ввезення продукції птахівництва з України: ЄС зняв обмеження
У понеділок, 17 січня, ЄС зняв обмеження на ввезення продукції птахіництва з України, які діяли з грудня 2020 року у зв’язку із пташиним грипом
Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Держспоживпродслужба зазначає, що раніше ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС.
Обмеження зняли у повному обсязі завдяки ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та запобігання поширенню хвороби.
У Держпродспоживслужбі наголосили, що впродовж останніх років система держконтролю за грипом птиці в Україні неодноразово оцінювалась інспекторами компетентних органів країн - торгових партнерів, зокрема ЄС, США, Японії, Канади, Китаю.
"За результатами оцінювань запроваджена в Україні система державного контролю за грипом птиці визнавалась ефективною", - йдеться в повідомленні.
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