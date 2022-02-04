ВВП України зріс на 5,9% наприкінці 2021 року

Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.



За даними Держстату, реальний ВВП в четвертому кварталі 2021 року збільшився на 1,8%, якщо порівняти з попереднім кварталом.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що економіка України почала відновлюватися після коронакризи - про це свідчить понад 3% зростання ВВП у 2021 році й рекордний ВВП у понад $195 млрд.

Крім того, у 2022 рокі очікується зростання ВВП України на 3-3,1%.