ВВП України зріс на 5,9% наприкінці 2021 року
Український валовий внутрішній продукт в останньому кварталі 2021 року зріс на 5,9% у річному вимірі
Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.
За даними Держстату, реальний ВВП в четвертому кварталі 2021 року збільшився на 1,8%, якщо порівняти з попереднім кварталом.
- Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що економіка України почала відновлюватися після коронакризи - про це свідчить понад 3% зростання ВВП у 2021 році й рекордний ВВП у понад $195 млрд.
- Крім того, у 2022 рокі очікується зростання ВВП України на 3-3,1%.
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