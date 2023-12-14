Wellboy випустив перший кліп після відновлення співпраці з лейблом Papa Music

Премʼєра зʼявилась на YouTube.

Співак Wellboy, справжнє імʼя якого Антон Вельбой, представив пісню "Життя", яка стала першим релізом після 9-місячної перерви у співпраці артиста з продюсерським центром і лейблом Papa Music. 30 липня вони оголосили про відновлення роботи разом, а вже за два тижні представили нову композицію і кліп на неї.

"Хочу, щоб кожен, хто послухає пісню, усміхнувся. Нехай пісня випромінює промені добра та зігріває серця моїх прихильників", - прокоментував премʼєру Wellboy.

На початку відео співак зустрічає понурих музикантів-растаманів. Антон запитує в них, чому вони такі сумні, на що отримує відповідь: "Ми думали, що Wellboy вже кінець".

Артист обурено зазначає: "Що "Wellboy не буде"? Ви що, прикалуєтесь, пацани? Wellboy був, є і буде".

Скандал між Антоном Вельбоєм та лейблом Papa Music

Після початку повномасштабного вторгнення музикант Антон Вельбой припинив співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем. У грудні 2022 року він підписав новий контракт з продюсерським центром Papa Music, створеним командою артистів і продюсерів, що працювали з проросійським продюсером.

Уже 12 квітня Антон Вельбой заявив про розрив співпраці з музичним лейблом та продюсерським центром Papa Music. Дострокове розірвання контракту зобовʼязує музиканта виплатити Papa Music $2 млн. Окрім цього співак не має права виконувати свої старі хіти, адже всі права на пісні належать лейблу. Так само йому довелося змінити сценічне імʼя на ANTON VELBOI. Пояснюючи це рішення в інтервʼю Аліні Доротюк продюсер Євген Тріплов наголошував, що компанія інвестувала гроші, творчі здібності та час у Wellboy. Тож вважає, що матеріал, створений у процесі роботи, належить лейблу.

Утім Антон повідомив, що планує і надалі співати свої хіти, але не з метою збагачення, а щоб збирати на ЗСУ. Це він і зробив 3 червня. 5 червня стало відомо, що експродюсер Антона Velboi судитиметься з ним через публічне виконання пісні "Гуси".

Нова продюсерка Марта Останкова зазначила, що шанс на досудове врегулювання конфлікту є в тому випадку, якщо сторони на це погодяться. Також у команді артиста не виключають імовірність викупити права не на весь репертуар, а на найпопулярніші хіти.

У червні лейбл Papa Music випустив трек "Документи у дії" під псевдонімом Wellboy.

На початку серпня Papa Music, з яким раніше співпрацював співак Антон Вельбой, випустив новий трек "Пустоцвіт" без відома артиста, та створив відео з його діпфейком. Антон зауважив, що йому все одно, але він не зовсім розуміє, для чого лейбл це зробив, адже всі бачать, що це діпфейк.

22 листопада юрист лейбла Олександр Селіванов повідомив, що Вельбой програв суд проти музичного лейбла Papa Music і має сплатити $300 тис. Однак 28 листопада вони заінтригували повідомленням, що дійшли згоди.

30 липня продюсерський центр оголосив про вирішення конфлікту з артистом, а сам співак отримав право повернутися до свого сценічного імені Wellboy.