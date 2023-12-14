Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Wellboy випустив перший кліп після відновлення співпраці з лейблом Papa Music

Wellboy випустив перший кліп після відновлення співпраці з лейблом Papa Music

14 грудня, 2023 четвер
17:21
Культура Антон Вельбой

Український музикант Антон Вельбой, який знову має право виступати під іменем Wellboy, через 2 тижні після поновлення співпраці з Papa Music презентував пісню "Життя"

Премʼєра зʼявилась на YouTube.

Співак Wellboy, справжнє імʼя якого Антон Вельбой, представив пісню "Життя", яка стала першим релізом після 9-місячної перерви у співпраці артиста з продюсерським центром і лейблом Papa Music. 30 липня вони оголосили про відновлення роботи разом, а вже за два тижні представили нову композицію і кліп на неї.

"Хочу, щоб кожен, хто послухає пісню, усміхнувся. Нехай пісня випромінює промені добра та зігріває серця моїх прихильників", - прокоментував премʼєру Wellboy.

На початку відео співак зустрічає понурих музикантів-растаманів. Антон запитує в них, чому вони такі сумні, на що отримує відповідь: "Ми думали, що Wellboy вже кінець". 

Артист обурено зазначає: "Що "Wellboy не буде"? Ви що, прикалуєтесь, пацани? Wellboy був, є і буде".

Скандал між Антоном Вельбоєм та лейблом Papa Music

Після початку повномасштабного вторгнення музикант Антон Вельбой припинив співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем. У грудні 2022 року він підписав новий контракт з продюсерським центром Papa Music, створеним командою артистів і продюсерів, що працювали з проросійським продюсером.

Уже 12 квітня Антон Вельбой заявив про розрив співпраці з музичним лейблом та продюсерським центром Papa Music. Дострокове розірвання контракту зобовʼязує музиканта виплатити Papa Music $2 млн. Окрім цього співак не має права виконувати свої старі хіти, адже всі права на пісні належать лейблу. Так само йому довелося змінити сценічне імʼя на ANTON VELBOI. Пояснюючи це рішення в інтервʼю Аліні Доротюк продюсер Євген Тріплов наголошував, що компанія інвестувала гроші, творчі здібності та час у Wellboy. Тож вважає, що матеріал, створений у процесі роботи, належить лейблу. 

Утім Антон повідомив, що планує і надалі співати свої хіти, але не з метою збагачення, а щоб збирати на ЗСУ. Це він і зробив 3 червня. 5 червня стало відомо, що експродюсер Антона Velboi судитиметься з ним через публічне виконання пісні "Гуси".

Нова продюсерка Марта Останкова зазначила, що шанс на досудове врегулювання конфлікту є в тому випадку, якщо сторони на це погодяться. Також у команді артиста не виключають імовірність викупити права не на весь репертуар, а на найпопулярніші хіти.

У червні лейбл Papa Music випустив трек "Документи у дії" під псевдонімом Wellboy.

На початку серпня Papa Music, з яким раніше співпрацював співак Антон Вельбой, випустив новий трек "Пустоцвіт" без відома артиста, та створив відео з його діпфейком. Антон зауважив, що йому все одно, але він не зовсім розуміє, для чого лейбл це зробив, адже всі бачать, що це діпфейк.

22 листопада юрист лейбла Олександр Селіванов повідомив, що Вельбой програв суд проти музичного лейбла Papa Music і має сплатити $300 тис. Однак 28 листопада вони заінтригували повідомленням, що дійшли згоди.

30 липня продюсерський центр оголосив про вирішення конфлікту з артистом, а сам співак отримав право повернутися до свого сценічного імені Wellboy.

музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Білорусь, Лукашенко
13 грудня, 2023 середа
У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
13 грудня, 2023 середа
Треба не ховатися, а готуватися: командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ про мобілізацію в Україні
Богдан Буткевич
Автор Богдан Буткевич
13 грудня, 2023 середа
Зеленський так і не зійшов зі стадіону
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.03
    Продаж 41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 грудня
18:49
Томас Бах
"Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі": президент МОК Бах пояснив, чому росіян допустили до Олімпіпади-2024
18:39
Фінляндія, кордон
Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з РФ, які запрацювали 14 грудня вранці
18:34
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot, спецтехніка і боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
18:05
OPINION
Вікторія Сюмар
У Росії та США готуються до виборів. А в нас править телемарафон
18:03
Зібров
Зібров зізнався, як реагує, коли чує російську мову від молоді
18:02
Міністерство оборони
Міноборони виграло п'ять арбітражів на понад 900 млн грн
18:02
Партизани зафіксували місцерозташування російської техніки у Криму
Партизани зафіксували місце розташування російської техніки у Криму: її, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок, - "Атеш"
17:48
Електроенергія
Укренерго отримало статус повноправного члена ENTSO-E: що це означає для України
17:41
Ексклюзив
Це створення для нас можливостей на морі та річках: Defense Express про морську коаліцію на підтримку України
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом
17:36
технології відбудова України Михайло Федоров
Очільник Мінцифри представив глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN
17:10
Оновлено
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
17:07
Ексклюзив
Міг-31К
Ударами "кинджалів" Росія втілила концепцію стратегічної невизначеності, - експерт Киричевський
17:07
Нафта
Доходи РФ від експорту нафти за місяць впали на 17%, - МЕА
17:06
Колишній військовий комісар Євген Борисов
В Іспанії арештували нерухомість ексвійськкома Одеси
16:54
На фото: Євген Сморігін
Зірка "Дизель Студіо" Сморигін зізнався, що є кумом дружини Медведчука Марченко
16:47
Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Не зраджуйте людей та їхньої віри у Європу": Зеленський звернувся до лідерів ЄС щодо членства України
16:28
США зброя для України війна з росією
Міноборони України і посольство США узгодили план спільного моніторингу наданого партнерами озброєння
16:17
Огляд
ЗСУ
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
16:12
Оновлено
Швеція Україна
Швеція схвалила виділення Україні 124 млн євро допомоги: на що спрямують кошти
16:04
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Ворог намагається вивчити й виснажити нашу систему ППО, - Гуменюк
16:01
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляцію в Україні стримує падіння попиту та стабільність курсу валют
15:37
НБУ
НБУ знизив облікову ставку до 15%
15:36
Румунія, прапор Румунії
На територію Румунії впав російський безпілотник після нічної атаки на Україну
15:29
На фото: Еммануель Дебевер
Акторка Дебевер, яка звинуватила Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, вчинила суїцид
15:12
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1212
Перспектив захопити Авдіївку у росіян немає, - генерал Маломуж
15:05
діти, злочини росії
З ТОТ повернули чотирьох дітей, батьки однієї з них — українські військовослужбовці
14:47
До експлуатації в ЗСУ допустили ще 13 боєприпасів українського виробництва
14:45
На фото: Світлана Лобода
Лобода заявила, що їй шкода росіян, які "вдома плачуть", бо "опинилися у пастці"
14:23
Володимир Путін
Путін заявив про незмінні цілі війни: головне з його пресконференції щодо України
14:15
Оновлено
Кирило Буданов
МВС Росії оголосило у розшук Кирила Буданова. У ГУР відреагували
14:03
Оновлено
Полонені
Штурмуючи позиції ЗСУ, окупанти прикриваються українськими полоненими, як живими щитами. Прокурори почали розслідування
14:01
OPINION
Олег Авер'янов
Забираючи прибуток оборонних підприємств, чиновники коять диверсію
13:55
Ексклюзив
Саміт ЄС
В Європарламенті закликали надіслати найсильніші сигнали Україні на саміті лідерів ЄС, Боррель заявив про титанічні зусилля Києва
13:54
Kyivstar, Київстар
У "Київстарі" заявили, що майже відновили зв'язок, найближчим часом абонентам повернуть мобільний інтернет
13:45
На фото: Гоша Рубчинський
Росіянин Рубчинський став головним дизайнером бренду Каньє Веста Yeezy
13:39
мор риби
У Японії близько 1200 тонн мертвої риби викинуло на берег: причина невідома
13:34
Ексклюзив
НАБУ
У Раді громадського контролю НАБУ прокоментували нову підозру у справі про злочинну організацію у Фонді держмайна
13:24
льодовики Антарктики руйнуються
Причина в гарячому ядрі: учені виявили, чому деякі льодовики тануть в Антарктиці
13:20
В Україну прийде новий антициклон, опадів поменшає: погода від Наталки Діденко на 15 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV