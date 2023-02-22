Це і не тільки писали світові ЗМІ про Україну 22 лютого

The New York Times:

Американське видання пише, що президент Росії Володимир Путін тепло привітав головного дипломата Китаю в Москві перед тим, як виступити на великому провоєнному мітингу. Таким чином він намагається утримати Китай у кутку Росії серед шквалу дипломатичних заходів Пекіна по всій Європі.

Разом з тим зауважується, що економічна підтримка Китаєм Росії може спричинити додаткові санкції. Представники США пообіцяли придушити поставки до РФ, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, але це виявилося важко для поліції.

Водночас бурхливий візит президента Байдена до Європи завершився демонстрацією підтримки найбільш вразливих членів НАТО. Американський глава перед зустріччю з лідерами дев'яти країн НАТО на східному фланзі пообіцяв стати на їх захист, якщо вони зазнають нападу.

Також журналісти припускають, що Україна, імовірно, посилила свої напади на позиції в глибині території, яка контролюється Росією. Зокрема, у ніч на середу, 22 лютого, пролунали майже десяток вибухів у південному портовому місті Маріуполь та в інших окупованих частинах України.

Пропонується також стаття про те, як Польща довго боялася іноземців, але відкрилася для українців. Країна колись була однією з найбільш етнічно та культурно однорідних у світі, проте з початком повномасштабної війни Росії проти України саме Польща прийняла набагато більше біженців із сусідньої України, ніж будь-яка інша нація.

Reuters:

Президент РФ Володимир Путін заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Росію, додавши, що відносини досягли "нових кордонів" на тлі занепокоєння США, що Пекін може надати матеріальну підтримку вторгненню Росії в Україну. Поставки китайської зброї до Росії загрожували б потенційною ескалацією війни в Україні до протистояння між Росією та Китаєм з одного боку та Україною й очолюваним США військовим альянсом НАТО з іншого.

При цьому в аналітичній статті йдеться про те, що призупинення Росією останнього договору про ядерну зброю зі Сполученими Штатами, можливо, розвіяло будь-які надії затягнути Китай за стіл переговорів, щоб почати говорити про свої власні програми ядерної зброї, які швидко прискорюються.

Видання також пише повідомляє про зустріч президента США Джо Байдена з лідерами країн на східному фланзі НАТО. Підкреслюється, що зустріч відбулася, аби продемонструвати підтримку їхній безпеці після того, як Москва призупинила знаковий договір про контроль над ядерними озброєннями, який він назвав "великою помилкою".

Тоді як Росія заявила, що дотримуватиметься узгоджених обмежень на ядерні ракети та продовжуватиме інформувати Сполучені Штати про зміни у своєму розгортанні, заявив у середу високопоставлений чиновник оборони, незважаючи на призупинення останнього договору про контроль над озброєннями з Вашингтоном.

Країни Європейського Союзу не досягли згоди в середу щодо 10-го пакету нових санкцій проти Росії та запланували додаткові переговори, щоб підготувати пакет до річниці вторгнення Москви в Україну в п’ятницю, повідомляє видання з посиланням на джерела.

Глава РФ Володимир Путін скасував указ 2012 року, який частково закріплював суверенітет Молдови у вирішенні питання про майбутнє Придністров'я – сепаратистського регіону, який межує з Україною і де Росія тримає свої війська.

А бос російських найманців, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин посилює сварку з вищим армійським командуванням РФ. У середу він вивів запеклу публічну ворожнечу з Міноборони на новий рівень, опублікувавши жахливе зображення десятків своїх бійців, які, за його словами, були вбиті після того, як їх позбавили боєприпасів.

Україна поглиблює канал Бистре на Дунаї для збільшення експорту продовольства зі своїх річкових портів, і готова продемонструвати Румунії роботу, яку вона виконала. При цьому немає ніяких порушень жодних домовленостей.

The Washington Post:

Рік в окопах загартував президента України, кажуть американські журналісти. Зеленський прийшов на посаду, думаючи, що зможе досягти миру з Путіним, але рік тому цього тижня він опинився в безпечній кімнаті в Києві – це стало початком серії досвіду, який перетворив його на всесвітньо відомого, запеклого лідера військового часу. Тепер він вірить, що перемога – єдина відповідь.

Разом з тим, медіа стверджує, що цього тижня геополітичний Захід може погладити себе по плечу. Наближається річниця вторгнення Росії в Україну 24 лютого, президент Байден прибув до Варшави з Києва та виголосив промову, в якій радів непокорі України та трансатлантичному консенсусу, який її підтримував. Головною темою таки були стійкість і солідарність.

А ось Китай напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україну розпочав наступ публічної дипломатії, щоб вирвати контроль над наративом про свою роль у конфлікті, намагаючись очиститися від звинувачень у тому, що він став на бік Росії та звинувачуючи Сполучені Штати в тому, що вони перетворили конфлікт я на війну "проксі". Тобто Китай запевняє, що у війні винна "гегемонія" США, а не Росія.

Росія скликала 21 лютого спеціальну комісію Організації Об’єднаних Націй для розслідування вибухів, які підірвали підводні газопроводи Nord Stream у вересні торік, в основному на підставі суперечливого твердження американського журналіста про те, що за напад відповідальна таємна операція США. Натомість Сполучені Штати заявили, що це звинувачення було "абсолютно брехливим", і вони звинуватили Росію в спробі відвернути увагу від критики навколо першої річниці її неспровокованого вторгнення в Україну 24 лютого та триваючих атак на українську цивільну інфраструктуру.

Також медіа розповідає, як воєнні журналісти ризикують усім, щоб висвітлювати війну в Україні. Як зазначається, потрібні багато грошей, логістики та сміливості, щоб телевізійні мережі повідомляли про події на передовій. Проте через рік кореспонденти та керівники погоджуються, що воно того варте.

The Guardian:

Група з 10 країн-членів ЄС, серед яких Франція, Німеччина, Італія та країни Балтії, закликала придушити спроби Росії отримати військові частини через підставні компанії в сусідніх країнах, таким чином уникаючи західних санкцій.

Пропонується репортаж з півдня України, зокрема, розповідається, як живуть люди у Запорізькій області. "Ми ніколи не можемо розслабитися", "Нас обстрілюють щодня", кажуть мешканці Гуляйполя під Запоріжжям.

Міжнародний олімпійський комітет стверджує, що Олімпійські ігри можуть "показати світові приклад єдності та наведення мостів", оскільки він захищає плани дозволити російським і білоруським спортсменам пройти кваліфікацію на Париж 2024. Раніше МОК зіткнувся з різкою критикою в деяких колах за те, що розглядав шляхи, за допомогою яких спортсмени з Росії та Білорусі могли б брати участь в Іграх як нейтральні на тлі триваючого вторгнення в Україну. Група з понад 30 країн виступила з колективною заявою, в якій закликала продовжити заборону на участь цих спортсменів.

"Риторика моєї країни стала насильницькою", кажуть деякі росіяни, розмірковуючи про те, як змінилося життя в їхній країні після вторгнення в Україну. Більше читайте тут. Також видання пише про приглушений протест росіян проти війни в Україні. Хоча зазначається, що сім'ї загиблих російських солдатів, як видається, ще більше підтримують військову операцію.

Перший дипломат Китаю Ван І заявив Володимиру Путіну, що Пекін відіграватиме "конструктивну" роль у досягненні політичного врегулювання кризи в Україні. Він також пообіцяв посилити співпрацю між двома країнами.

Президент Джо Байден під час виступу перед переговорами з лідерами Бухарестської дев'ятки і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що лідери B9 є "передовою" колективної оборони НАТО, а також "за свободу демократій у Європі та в усьому світі". Він запевнив, що США захищатимуть "буквально кожен дюйм НАТО".

У контексті вчорашньої заяви Путіна про те, що Росія призупинила свою участь у ядерному договорі, але й надалі дотримуватиметься обмежень, видання пропонує аналіз того, що таку ядерний договір "Новий старт" і які ризики його призупинення Росією.

Повідомляється, що російський флагманський фрегат, оснащений гіперзвуковими крилатими ракетами нового покоління, прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для навчань, у яких візьме участь Китай.

Британські журналісти підготували інший аналітичний матеріал напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз картина виглядає зовсім іншою, ніж у перші тижні війни, коли сотні російських танків перекинули кордон, а повітряно-десантні сили намагалися захопити аеродром Гостомель поблизу Києва. Відтак, йдеться про поточну ситуацію та ймовірні прогнози подальших подій.

Ще одна актуальна тема – побоювання, що крихітну колишню радянську республіку Молдова може бути втягнуто в конфлікт у сусідній Україні, адже посилюються після кількох вибухів у сепаратистському регіоні Придністров’я, який підтримує Москва, пише видання. Навіщо це відбувається, читайте тут.

Також повідомляється з посиланням на російські ЗМІ, що перша в Росії кримінальна справа проти військовослужбовця Збройних Сил України, обвинуваченого в насильницькому захопленні влади та жорстокому поводженні з мирним населенням, надійшла до суду.

CNN:

Медіа пише, що США не вдалося змусити союзників на Близькому Сході стати на бік країн західного табору через рік війни в Україні. Зазначається, що на великій міжнародній оборонній виставці IDEX в Об’єднаних Арабських Еміратах цього тижня, сховану в далекому кутку, велику фіолетову споруду з назвою Росії було зведено далеко від очей більшості відвідувачів. Після того, як Росія розпочала війну проти України, балансування ОАЕ на IDEX демонструє ширшу політику стриманого нейтралітету на Близькому Сході.

Також пропонується колонка української правозахисниці, засновниці Центру громадянських свобод, який торік отримав Нобелівську премію миру, Олександри Матвійчук, яка називає нинішню ситуацію в Україні рікою жахів, що розлилася до повені.

Журналісти розповідають, що через рік після жорстокої російської окупації Буча на Київщині відбудовується. Але ті люди, які вижили, залишаються розбитими. Детальніше про те, як живе Буча, читайте тут.

Журналісти CNN роздумує, яким може бути наступний крок Росії після того, як Путін призупинив участь у договорі про ядерну зброю. Фактично, заява російського президента про вихід з ключового договору про скорочення ядерних озброєнь є останньою в серії зловісних заяв, у яких він посилається на свій ядерний арсенал. Що конкретно означатиме цей останній крок з точки зору світової ядерної загрози, є певним знаком питання.

Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія "зникне", якщо програє війну в Україні, він каже, що тоді "її розірвуть на шматки". Водночас США вважають, що Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, схоже, вийшла з ладу приблизно в той час, коли президент Джо Байден був в Україні.

А головний дипломат Китаю сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що Китай і Росія повинні бути більш гнучкими, стикаючись з новими міжнародними обставинами. Водночас Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не розглядає надсилання смертоносної підтримки Москві для використання її у війні в Україні, звинувативши Сполучені Штати та НАТО в поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна в конфлікті.

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США, республіканець Майкл МакКол повідомив журналістам, що бачить у Вашингтоні "збільшення імпульсу" щодо надання Україні винищувачів F-16 і ракет великої дальності армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

Білий дім опублікував короткий виклад зустрічі президента Джо Байдена з Бухарестською дев’яткою у Варшаві. Згідно з текстом, лідери підтвердили свою "непохитну підтримку України та підкреслили спільне зобов’язання стояти з українським народом стільки, скільки буде потрібно".

Однак зазначається, що президент США Джо Байден покине Європу після триденної мандрівки, гучно повторивши зобов’язання підтримувати Україну на початку другого року конфлікту, намагаючись відкинути сумніви щодо тривалості американської підтримки та прямо звинувачуючи свого колегу в Кремлі у втягуванні континенту у війну. Але після 72 годин бурхливого візиту в Україну та Польщу, коли Байден повернеться до Вашингтону, його візит не дав відповіді: як і коли закінчиться війна, зауважує видання.

Міжнародний олімпійський комітет засудив вторгнення Росії в Україну та пообіцяв допомагати українським спортсменам "усіма можливими способами". На тлі тривалої суперечки щодо бажання дозволити російським спортсменам взяти участь у літніх Олімпійських іграх 2024, організація заявила, що «знову засуджує війну в Україні», і додала, що підтримує існуючу заборону на використання російських і білоруських прапорів і гімнів на заходах, а також низку інших спортивних санкцій, які вона запровадила після лютого цього року. вторгнення.

BBC:

Видання пише, що претензії Китаю на нейтралітет зникають із візитом до Москви. Зауважується, що під час переговорів з Ван І президент РФ Путін сидів на відстані рукостискання, що значно ближче, ніж зазвичай. Імовірно, це спеціальний крок, щоб показати важливість зустрічі з таким близьким другом. У певному сенсі Кремль виконує для Китаю брудну роботу. Це виснажує західні військові ресурси та чинить тиск на НАТО, і якщо через це російська економіка падає, чи це справді має значення для Пекіна? Просто для відновлення знадобиться більше китайських продуктів. Однак Китай має бути обережним, щоб не відкусити більше, ніж він може витримати, але решта світу також не захоче, щоб азіатський гігант був втягнутий у цю війну більшою мірою, ніж вона є.

Також журналісти пригадують як починалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Коли величезні танкові колони рухалися на північ України і чому вони все–таки не досягли бажаної цілі – Києва. Детальніше тут.

Politico:

Все більше експертів і політиків почали стверджувати, що відновлення українського контролю над Кримом може бути ключовим інгредієнтом будь-якого тривалого миру. Та Поки політики обговорюють майбутнє Чорноморського півострова, все більше приходить до думки про можливе припинення російської окупації, пише видання. Читайте думку про те, як Україна могла повернути Крим.

Gazeta Wyborcza:

"Росіяни вже не такі потужні, як рік тому, і навіть тоді їм не вистачило ресурсів, щоб взяти нашу країну. І ми знаємо, що якщо ми програємо, ми втратимо все", сказав Володимир Зеленський. Польське видання передруковує розмову президента України з італійськими ЗМІ, що відбулося напередодні неочікуваного візиту Джо Байдена до Києва.

Візит президента США Джо Байдена до Києва та Варшави не загрожує росіянам, він не може їх налякати. Ніщо не змінює ні баланс сил, ні хід війни. Це частина військової гри, вважає автор книги "Війна в Україні" генерал Олів’є Кемпф.

Качинський не отримав від Байдена чистого чека. І саме на це він розраховував, він був у цьому впевнений. Тому він поблажливо сказав, що Байден "нічого не сказав", пише видання. Польська журналістка пояснює, чому ПіС, який думав, що отримає легітимність від найпотужнішого лідера демократичного світу і виступатиме з ним на наступних виборах, розчарований його візитом до Варшави. Зауважується, що всупереч протоколу, президент США вчора зустрівся з лідером PO Дональдом Туском, а також президентом Варшави Рафалом Тшасковським і спікером Сенату Томашем Гродзкі. Табір влади намагається висміяти їхні короткі розмови з Джо Байденом. Лідер вільного світу не зустрічався з Ярославом Качиньським.

В той час німецькі ЗМІ протиставляють промову президента США у Варшаві виступу Володимира Путіна в Москві, пишучи про "непримиренне протистояння". Вони підкреслюють просування Польщі у світовій політиці, але дорікають правлячим за вороже ставлення до Байдена на початку його каденції та до ЄС.

Ще одна стаття – аналіз промов Джо Байдена у Варшаві та Володимира Путіна у Москві. Російський президент виступав перед кімнатою, наповненою ретельно відібраними слухачами. Американський лідер Джо Байден – просто неба перед натовпом поляків і американців, які проживають у Польщі. Нечасто президенти Росії та США виступають в один день з важливими промовами, торкаючись паралельних ниток і тем. Невипадково це сталося саме зараз – у п’ятницю виповнюється перша річниця російського вторгнення в Україну. Володимир Путін і Джо Байден представили глядачам інтерпретації цієї війни. І вони були дуже різними, як різними були представлені бачення світу.