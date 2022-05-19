Як Польща допомагає біженцям з України?

Дізнайтесь більше про те, на яку допомогу можуть розраховувати українці в Польщі.

Як відбувається перетин кордону з Польщею?

Дійсність, в якій опинився український народ 24 лютого 2022 року, без перебільшення можна назвати драматичною. Багато наших співгромадян у пошуках безпечного місця вирушили в напрямку західного кордону. Щоб розвантажити довгі черги на пунктах пропуску, людям дозволи користуватись окремими автомобільними смугами, а доступ на територію Польщі сьогодні відкритий навіть для тих, у кого завершився термін дії документів чи взагалі їх немає. Польські прикордонники у міру своїх можливостей допомагають українським громадянам.

Як Польща сприяє українським біженцям?

Частина з тих, хто перетинає кордон, мають знайомих або родичів у Польщі, які приїздять за ними. Однак є багато осіб, які вирушили у невідомість. Для тих і для інших польські активісти та медики обладнали пункти обігріву і першої допомоги, уряд створив спеціальні центри прийому, а роботодавці готують вакансії та самі готуються до наймання працівників. Адже одразу після прибуття до тимчасового місця проживання українці можуть шукати роботу в центральному або місцевому відділі служби зайнятості, а також за допомогою інтернет-сервісів з пошуку праці, як-от https://www.aplikuj.pl/.

Як біженцям почати працювати в Польщі?

Для того, щоб отримати можливість працювати в Польщі, біженці з України повинні мати дозвіл на тимчасове проживання. Відповідну заяву можна подати після перетину кордону в облаштованих пунктах прийому. Прибувши на місце тимчасового проживання, варто звернутись до адміністрації (за номером PESEL – аналогом ідентифікаційного коду) та центру зайнятості. Спеціалісти центру з’ясують ситуацію особи, її кваліфікацію і досвід, можливості та очікування щодо роботи в Польщі. За необхідності співробітники направлять майбутнього працівника до інших державних установ, проінформують про онлайн-сервіси з вакансіями тощо. Для того, щоб укладені трудові відносини вважались зареєстрованими, працедавець повідомляє службу зайнятості про факт найму працівника протягом 7 днів з початку співпраці шляхом надання письмової заяви з копією документа про підтвердження особи працівника. Про інші форми допомоги та поради для біженців з України можна дізнатись за посиланням https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy.