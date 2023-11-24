Як пов'язані майбутній вступ України до ЄС та економічні свободи для бізнесу. Пояснюємо
Україна поставила собі за мету за 10 років зробити стрибок від перехідної економіки до економіки, що розвивається. Але без економічних свобод зробити це складно
У цій статті ви дізнаєтеся про те:
- скільки непотрібних дозволів і ліцензій для бізнесу було скасовано або оптимізовано;
- як за підтримки ЄС маленька пекарня із Сєверодонецька відродилась у Бучі;
- як підприємці можуть надати пропозиції уряду щодо скасування дозволів і ліцензій.
Скільки непотрібних дозволів і ліцензій для бізнесу було скасовано або оптимізовано
Про це Еспресо розповів Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання, створеного у 2015 році як неурядова неприбуткова організація для допомоги уряду в проведенні середньо- та довгострокових економічних реформ для покращення бізнес-середовища в умовах політичної нестабільності.
"50% відсотків буде змінено, а скасовано буде 20%. Виявилося, що більше тисячі різних дозволів і ліцензій є обов'язковими для українського бізнесу. І протягом року вже багато зусиль уряд, громадянське суспільство і бізнес витратили на те, щоби переглянути кожен із цих дозволів і ліцензій. І вже зараз є результати. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень було проаналізовано, і понад 20% було вирішено скасувати. 52% вирішено оптимізувати. Йдеться про те, щоб зробити їх зручними для отримання через "Дію" у два кліки або іншим чином спростити так, щоби вони не створювали проблем", – сказав він.
За його словами, бізнес здавна завантажений різними, часом досить дивними вимогами. Так, кілька років тому в Україні ще існувала норма про те, що на підприємствах мають видавати господарське мило. Та сама історія – з інструкцією щодо прибирання пилу.
"Саме таку інструкцію, згідно з законодавством, підприємці повинні були не тільки розробити для виробничих підприємств, а й погодити. Тобто десь працювали бюрократи, які формально повинні були читати багато цих інструкцій з прибирання пилу і на кожній з них ставити свої печатку та підпис", - розповів Дорогань.
Насправді ж підприємці повинні займатися розвитком бізнесу, а не паперовою роботою, підкреслив він.
За його словами, скасування непотрібних дозволів і ліцензій зекономить бізнесу понад 11 млрд гривень.
"Це гроші, які бізнес не витратить на юристів, на поїздки до бюрократів, на те, щоби стояти в чергах, на підготовку форм, копій документів", - сказав Дорогань.
Він зазначив, що нині планують цифровізувати ліцензії на імпорт та експорт і, на його думку, цей крок особливо необхідний з огляду на повномасштабну війну.
"Зараз, під час повномасштабної війни, на деякі категорії товарів у нас діє ліцензійний режим, і підприємці звертаються до органів влади для того, щоб отримати відповідні ліцензії. І кожен день, коли підприємці чекають на ці ліцензії, – це день, коли якісь товари не йдуть, не отримується експортна валютна виручка, гроші не надходять в Україну", - пояснив Дорогань.
"Є така річ, як граничний строк для здійснення розрахунків за експортом, там теж є довідки певні. Ми їх цифровізуємо для того, щоби спростити життя нашим експортерам", - додав він.
Як за підтримки ЄС маленька пекарня із Сіверськодонецька відродилась у Бучі
Малий і середній бізнес нині є надійною опорою економіки держави. Однак саме таким підприємствам триматися на плаву під час великої війни складно. Забезпечити розвиток і стабільність може вихід на європейський ринок. У ЄС також вбачають цінність у малих підприємствах і радо їм допомагають.
"Малий бізнес є джерелом інновацій, джерелом працевлаштування та регіонального розвитку, а також інструментом для цифровізації та зростання економіки. Це все причини, чому ми тут. Аби підтримати українських підприємців", - сказав Станіслав Тошков, координатор сектора економічної співпраці з ЄС.
Проте, аби повноцінно вийти на міжнародний ринок, потрібно ретельно працювати. Зокрема на Україну чекає шлях реформ і змін у законодавстві для узгодження норм зі стандартами ЄС. Дерегуляція розв'яже бізнесу руки й відкриє нові можливості. Підприємці зможуть власними силами розвиватися, створювати нові робочі місця, потужності та завойовувати іноземні ринки.
Зараз цьому активно сприяє Європейський Союз, зокрема наданням грантів і кредитів.
Уже тисячі українських підприємців отримали шанс на масштабування своєї справи завдяки грантам від EU4Business. Серед них і пані Надія, власниця пекарні із Сіверськодонецька.
Хлібобулочні вироби її родина випікала ще з 1992 року, однак повномасштабне вторгнення росіян внесло свої корективи. Сім'ї Андрухових довелося тікати до Бучі й залишити знищені виробничі приміщення, склади та техніку в рідному місті. Жінка зізнається, що вже не мала надії повернутися до справи всього свого життя. Але її сини не розгубилися й запропонували податися на грант.
Завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу маленька пекарня "Дім Буланжері" отримала нове життя в Бучі. Тепер родина Андрухових знову частує відвідувачів смачними круасанами та свіжоспеченим хлібом. Втім, без грантів від ЄС цього бізнесу могло й не бути, адже запуск мініпекарні в Бучі обійшовся родині у понад 800 тис. гривень.
Як розповів син пані Надії Євген Андрухов, із першого гранту закупили хлібопіч, необхідне обладнання, а з інших поступово працевлаштували людей і запустили бізнес.
З початку повномасштабної війни Європейський Союз виділив понад 1 тис. грантів на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні. З них 350 отримали саме жінки. Таким чином Європейський Союз допоміг багатьом українцям повернутися до улюбленої справи або почати щось унікальне та своє. Кожен новий український бізнес - це крок до економічної стабільності та впевненого майбутнього.
Як підприємці можуть надати пропозиції уряду щодо скасування дозволів і ліцензій
За словами Олексія Дороганя, уряд і громадянське суспільство з 2014 року доклали титанічних зусиль для того, аби впроваджувати європейське законодавство в Україні.
"Частковим свідченням цього є те, що була рекомендація розпочати переговори про вступ України в Євросоюз. І зрозуміло, що і Євросоюз, і інші донори доклалися до того, щоби такі організації, як наша, щоб уряд ефективно працював над тим, аби впроваджувати європейське законодавство", - сказав виконавчий директор Офісу ефективного регулювання.
За його словами, у реформі дерегуляції також є підтримка Європейського Союзу, зокрема консультаційна.
Своєю чергою підприємці через бізнес-асоціації можуть подавати уряду пропозиції щодо скасування чи зміни дозволів і ліцензій, які заважають бізнесу.
Влада старається дослухатися до пропозицій, але не всі питання можуть бути оперативно вирішені.
"Є три групи проблем українського бізнесу. Це такі питання, які дуже на слуху: бронювання працівників, поїздки за кордон, податкові накладні. Це речі, які виходять поза мандат Міністерства економіки та з якими важко впоратися, бо це дуже складні питання, які потребують широкої дискусії в суспільстві й серйозних змін", - пояснив Дорогань.
"Група, над якою ми працюємо, – це не такі політично відомі, але все одно дуже дорогі для підприємців вимоги, дозволи, ліцензії. Бо коли народні депутати або урядовці приймають закони, за якими вони витрачають гроші з державного бюджету, то ці гроші всі рахують. Ми слухаємо ефіри про державний бюджет, витрачено чи не витрачено, є гроші чи немає грошей. А коли ці закони витрачають гроші підприємців, то ці гроші ніхто особливо не рахує, крім підприємців, власне. І якраз через реформу дерегуляції через сайт regulation.gov.ua підприємці можуть повідомити, поскаржитися. Уряд іде, як правило, назустріч і переглядає ці дозволи та ліцензії", - додав він.
За його словами, раніше було скасовано багато законів і постанов, але зміни поки що не надто відчутні для підприємців. Для них важливий не сам факт скасування, не кількість сторінок в урядовому документі, а їхній вплив безпосередньо на бізнес.
"Їх (підприємців, - ред.) усе ж таки більше хвилюють не кількість сторінок законодавства, які вони читають, а те, чи потрібно їм оформлювати ту чи іншу ліцензію, чи потрібно йти в податкову для того, щоби той чи інший дозвіл, ліцензію отримати. Чи можна це зробити в декілька кліків через "Дію", без корупції, без черги, без посередників. Якраз над другим ми активно і працюємо з урядом", – резюмував Дорогань.
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