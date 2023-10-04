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Як часто прати рушники та як це робити, аби вони були м'які та мали приємний аромат

4 жовтня, 2023 середа
14:06
Здоров'я Рушники

Як часто потрібно змінювати рушники? А також, важливі поради завдяки яким, вони залишатимуться пухнастими та свіжими протягом довгого часу ви дізнаєтесь у статті

Рушники – це незамінний атрибут повсякденного життя, що дарує комфорт та гігієну нашому дому. Вони супроводжують нас кожен день, служать під час приймання водних процедур, а також є необхідними аксесуарами на кухні.

Однак, як і будь-які текстильні вироби, рушники потребують особливого догляду та прання, щоб вони якомога довше залишатися м'якими та приємними на дотик. У статті ми розберемо всі секрети і правила правильного прання рушників, і як зробити цю справу легкою та ефективною.

Чому потрібно часто змінювати рушники

Саме таке питання виникає у людей, адже рушниками користуються задля того, щоб прибрати вологу з чистого тіла. Однак, регулярне прання рушників – це не лише засіб збереження їхньої привабливості, але і важливий аспект здоров'я та гігієни.

Часте прання рушників є важливим через деякі ключові аспекти. Передусім, із гігієнічних міркувань. Рушники у ванній кімнаті використовуються для виведення вологи з тіла, і це може створити ідеальне середовище для розвитку бактерій та грибків, які можуть призвести навіть до погіршення здоров’я.  

Відповідно до даних дослідження мікробіолога Чарльза Герба з Університету Арізони, близько 90% банних рушників містили бактерії з групи коліформних, майже 14% складали Escherichia coli, або "кишкова паличка".

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) попереджає, що деякі штами E. coli можуть викликати інфекції кишечнику та сечовивідних шляхів, призводити до діареї, блювання, впливати на нирки, в гірших випадках – викликати менінгіт. Але, щоденне прання допомагає уникнути накопичення мікроорганізмів і забезпечує більш високий рівень гігієни.

По-друге, вологість, яка залишається в рушниках, може призвести до неприємних запахів. Це вже не тільки гігієна, а також, естетична сторона питання. 

Кухонні рушники, які використовуються щоденно, слід прати щодня або кожні 2-3 дні. Вони швидше всього потрапляють в контакт з різними продуктами та поверхнями, і регулярне прання допомагає уникнути поширення бактерій.

Якщо говорити по рушники для тіла, тут схема схожа. Дерматологи рекомендують таку періодичність:

  • для обличчя – через кожні 2 дні. Але якщо у вас проблемна шкіра (демодекози, акне тощо) – прати щодня, або взагалі відмовитись від тканинного рушника та почати використовувати одноразові паперові;

  • для рук і тіла, а також для ніг – кожні 2-3 дні;

  • для інтимної гігієни – щодня. 

Варто зауважити, що рушник для тіла – це предмет особистої гігієни, тому не нехтуйте цим правилом, аби не "збирати" бактерії від інших людей.  

Фото: Freepik

Яка кількість рушників має бути вдома

Це питання досить індивідуальне і залежить від потреб людини або сім’ї, але з впевненістю можна відзначити, що двох банних комплектів, які ви будете змінювати почергово, недостатньо. Краще мати певний запас рушників різних розмірів, оптимально цей список може виглядати так:

  • Особисті рушники: мінімум 1-2 для кожного члена сім'ї;
  • Гостьові рушники: кілька рушників, призначених для гостей або випадкового використання.
  • Спеціалізовані рушники: наприклад, для пляжу, фітнесу або подорожей.
  • Кухонні рушники: досвідчені господині мають зазвичай комплекти по сім рушників на кожен день тижня.

Цей список орієнтовний і важливо враховувати розмір вашої сім'ї, потреби та стиль життя при визначенні оптимальної кількості рушників.

Як прати рушники, щоб були м'які та мали приємний аромат: загальні правила

Для того, щоб ваші рушники завжди були свіжими та м’якими, треба знати загальні правила як прати рушники в пральній машині:

  • При пранні не використовуйте режими з економією води, адже такі тканини як мікрофібра, або махра добре поглинають всі забруднення і їх важко буде видалити в такому режимі. Теж саме стосується сухих порошків, пральна машина його просто не виполіскує. Через властивості самої тканини бажано використовувати рідкі порошки, або капсули.

  • Щодо температури прання, краще звертати увагу на ярлик виробу. Якщо ж такого немає, тоді притримуйте таких параметрів: мікрофібра, бавовна та льон – 40-60 °C, бамбукове волокно і віскоза – 30-40°C, а велюр – 40°C.
  • Щодо сушіння руників, якщо у вашій пральній машині є функція сушарки, тоді це хороший варіант. Не рекомендують вивішувати рушники під прямими сонячними променями, бо вони стануть занадто жосткими. Але і в темному погано провітрюваному приміщенні цього теж не варто робити, аби рушники не набрались вологою, бо це призведе до неприємного аромату. Обирайте місця, де забезпечений хороший повітряний потік, наприклад, балкон.
  • Одразу відправляйте рушники в пралку, не давайте їм час залежуватися та акумулювати бактерії.
  • Якщо ви не знаєте на якому режимі прати рушники, тоді радимо не ставити максимальний режим викручування, аби тканина не стала як наждачний папір. Оптимально - 800 оборотів на етапі віджиму.
  • Не заповнюйте пральню машину повністю. Для того, щоб зберегти рушники пухнастими, рекомендується заповнювати барабан наполовину або на три чверті його об'єму.
  • Також, експерти радять використовувати відбілювач при пранні білих рушників, аби позбутися всіх бактерій та повернути досконалий білий колір.

Якщо після кожного використання просушувати рушник, тоді він довше залишиться чистим та буде мати приємний аромат.

Фото: Freepik

Ефективні народні засоби, які допоможуть зберегти рушники чистими, ароматними та м'якими 

Як прибрати неприємний запах з махрових рушників та зробити їх пухнастими? В цьому допоможе сода та оцет

Для того, щоб нівелювати неприємний аромат, перед пранням в машинці, можна замочити рушники на пару хвилин в суміші з оцтом. Зробіть розчин 250 мл оцту на 10 літрів води.

Також, соду з оцтом використовують для того, щоб зробити рушники м’якими та пухнастими. Для цього, у контейнер для рідкого порошку вилийте склянку оцту та ввімкніть режим прання без полоскання та віджимання. Як тільки цикл закінчиться, додайте половину склянки харчової соди до відділення для порошку і повторно запустіть цикл прання, але вже з режимом віджимання і полоскання.

Розчин з рослинною олією 

Як би це суперечливо не звучало, але видалити плями та повернути чистоту рушникам допоможе розчин з олією. Цей спосіб дає відповідь на питання як прати брудні кухонні рушники, адже добре підійде для лляних або бавовняних тканин.

Зробіть розчин: пів склянки соди, 1 ст. л. порошку, 50 мл рослинної олії та будь-якого відбілювача. У великий таз для прання викладіть всі рушники та залийте їх окропом, додайте приготовлений розчин та перемішайте будь-якою палицею. Дайте так рушникам постояти, поки вода повністю не охолоне. Потім їх потрібно буде добре прополоскати.

Очищення рушників за допомогою кипятіння

Щоб усунути неприємний запах з рушників, скористайтеся методом кип’ятіння, оскільки високі температури знищують бактерії. Цей метод ефективний для виробів з натуральних тканин та водночас досить агресивний, тож будьте обережні, аби не пошкодити тканину. Також, не варто його застосовувати для кольорових рушників, бо тканина може втратити яскравість.

Для кип'ятіння рушників можна використати каструлю (процес займе близько 15-20 хвилин) або пральну машину, встановивши режим з підігрівом води до 90-95 градусів.

Якщо ви вирішили кип’ятити в каструлі, тоді для посилення дії до води можна додати: порошок для прання в розрахунку 2 ст. л. на 1 л води, або господарське мило. Потім треба добре прополоскати рушники.

Очищення за допомогою гірчичного порошку

Цей спосіб потребує часу і чудово підійде для кухонних рушників з плямами від жиру. Спочатку зробіть розчин: в 1 л води розчиніть 2 ст. л. гірчичного порошку, далі дати трохи настоятися і процідити. У великий таз для прання викладіть всі рушники, залийте необхідною кількістю води та додайте розчин з гірчицею. Залиште на ніч рушники, а потім їх треба випрати, як ви це зазвичай робите.

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