Про це він розповів у військовій рубриці Колонка Сергія Згурця.

"Напрямок Бахмута достатньо великий. На деяких ділянках тиша, бо там все стабілізовано, а є місця, де ведуться бойові дії. Усі дії спрямовані в оборонний напрямок з обох сторін. На нашому напрямку ситуація контрольована й стабільна", - сказав Привид.

Командир взводу снайперів "Привиди" зауважив, що найбільш ефективною є робота в групах.

"Група - це не тільки снайпера, це ще частини, які відповідають за прикриття, вихід та відхід з позицій, та група евакуації. Це група бійців, які працюють в унісон. Робота груп на Бахмутському напрямку завжди була складною. Основною проблемою є дистанція. Снайпери працюють як на малих дистанціях, так і на великих. Проблематика на Бахмутському напрямку полягає у скороченні дистанції до 150-200 метрів. Бувають моменти, коли снайпери працюють на дистанції 2400 метрів, але все залежить від того, яка стоїть задача. Основною схемою є робота по прикриттю штурмових підрозділів та робота з позицій, які розташовані на відстані 200-300 метрів. Снайперів готують, як універсальних солдатів, щоб вони змогли працювати у різних умовах на будь-яких дистанціях. Хлопці пристосовуються, виходячи з ситуації, обирають оптимальні позиції для роботи", - розказав військовий.

"На озброєнні стоять українські гвинтівки UAR-10 як основний вид зброї, який дозволяє ефективно працювати на невеликих дистанціях. Також є Barrett MRAD калібру 338, вони заточені до 1500 метрів. А родзинкою є Barrett М82, яка дозволяє відпрацьовувати цілі до 2400 метрів. Гвинтівка UAR-10 користується популярністю, тому що у її комплектації є все те, що дає змогу працювати та не заважати їй робити дива. Вона проста й складається з двох частин, швидко розбирається, а на полі бою усуваються усі дефекти. Її робоча дальність - це 800 метрів. Хлопці з тепловізійним прицілом працюють на дистанції 1100-1200 метрів, що є винятковим варіантом", - зазначив старший лейтенант.







