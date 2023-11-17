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Як відкрити власну справу в невеликих містах і з чого почати. Пояснюємо

Морщавка Олександр
17 листопада, 2023 п'ятниця
19:33
Економіка малий бізнес

В умовах повномасштабної війни Євросоюз допомагає українським підприємцям налагодити виробництво навіть у невеликих містах та інтегруватися в єдиний ринок ЄС

У цій статті ви дізнаєтеся про те:

  • яку допомогу може отримати малий і середній бізнес у невеликих містах;
  • як "вижило" під час війни підприємство з 15 співробітниками;
  • як отримати обладнання для вашого підприємства безоплатно.

Яку допомогу може отримати малий і середній бізнес у невеликих містах

У Європейському Союзі малий і середній бізнес, мікробізнес – це рушійна сила економіки. Українським підприємцям, які вирішили відкрити власну справу у невеликих містах, також доступні гранти, кредити та консультації від ЄС, які допоможуть вийти на міжнародні ринки. Про це Еспресо поговорив із заступницею директора програми EU4Business, керівницею компонента розвитку МСП у територіальних громадах Тетяною Аніщук.

"На сьогодні для наших громад і для нашого бізнесу дуже важливо отримувати різноманітну допомогу. І саме цим займається програма EU4Business. Ми співпрацюємо з громадами з населенням від 100 до 250 тис. мешканців. Тобто це середні громади нашої країни. Ми розуміємо, що в таких громадах менше можливостей, ніж у великих містах, отримати консультації та кошти", – розповіла вона.

"Ми маємо дев'ять пілотних громад. Це такі міста, як, наприклад, Мелітополь. Ви знаєте, що це окупована територія, але міськрада переїхала до Запоріжжя, і ми плідно співпрацюємо з ними. Це місто Бровари, Кременчук, Житомир, Кам'янець-Подільський, Ужгород, Івано-Франківськ та Чернівці", - уточнила Тетяна Аніщук.

Головним завданням програми  EU4Business  вона називає налагодження діалогу між владою та бізнесом.

"Ми постійно проводимо стратегічні сесії, де обговорюються ті документи, які готує міськрада, програми розвитку малого та середнього бізнесу", - пояснила заступниця директора програми.

Так, в Ужгороді фахівці EU4Business допомагали розробляти стратегію розвитку туризму і крафтових індустрій, а в Кременчуці консультували малий бізнес, який подавався на державну програму Є-робота. Завдяки цьому підприємці змогли отримати грант.

За словами Тетяни Аніщук, у межах програми було налагоджено співпрацю між українськими громадами та німецькими, які мають більш-менш подібні напрямки економічного розвитку. Наприклад, за сприяння EU4Business представники громади Житомирщини змогли відвідати німецький Дортмунд і на власні очі побачити, як там підтримують стартапи.

Тетяна Аніщук підкреслила, що європейський досвід дуже важливий для підвищення рівня конкурентоспроможності.

За її словами, для того, аби взяти участь у тому чи іншому конкурсі, потрібно дізнатися про критерії та вимоги й підготувати відповідну заявку. Фахівці EU4Business готові допомогти у підготовці грантових заявок на конкурси в межах програми, а також на конкурси від інших донорів.

"У межах нашої програми ми вже провели три конкурси. Подавалися проєкти від усіх громад з України. Ми не обмежували. Ці конкурси відкриті. На нашому сайті ми завжди публікуємо всю інформацію, всі оголошення з критеріями до цих конкурсів", - резюмувала керівниця компонента розвитку МСП у територіальних громадах.

Як "вижило" під час війни підприємство з 15 співробітниками

Мармуляда за рецептом галицьких господинь. Таке варення виробляють у Золочівському районі Львівської області. У складі – ягоди з власних плантацій.

"Унікальність полягає в тому, що це органіка. Це екологічно чиста ягода. Там немає ніяких домішок. Там ягода, агар-агар на основі водоростей, цукор і все", - розповів співвласник ягідного кооперативу Василь Чучман.

У 2018 році три товариші: Василь Чучман, Олег Бачинський і Роман Баландюк – об'єдналися та створили ягідний кооператив "Як бджола". Назву обрали символічну, адже працюють над власною справою невтомно. Починали з насаджень на 20 гектарах. Цьогоріч збільшили до 70. На плантаціях росте малина, суниця, троянда та ожина. За сезон із поля зібрали майже 25 тонн урожаю. На варення йде 40% ягід. Решту підприємці продають за кордон.

"Це вважається мінівиробництвом. Станом на зараз скільки баночок ми на день продаємо? Ну, більш як 500 баночок. Зимою це буде понад 2 тис.", - розповів Василь Чучман.

На території кооперативу є загін зі свійськими тваринами, пасіка та апіхатинка. Такі активності приваблюють туристів у село. Тут немає метушні, високих будинків і машин, можна ласувати ягодами й бавитися з тваринами.

Проте наслідки повномасштабного вторгнення РФ, збільшення собівартості виробництва, обвал цін на заморожену ягоду та інші чинники пригальмували розвиток бізнесу. Втриматися на плаву підприємцям допомогли консультації від Європейського Союзу в межах ініціативи EU4Business.

"Ми звертаємося постійно. Якщо є якісь гранти, ми на них подаємося. Ми постійно слідкуємо за цією темою. Для нас будь-який грант – це додаткові кошти, щоби створити нові робочі місця", - розповів Василь Чучман.

На агровиробників працюють 15 людей. У сезон вони наймають до 100 працівників, на зиму територію ягідного кооперативу законсервували. А навесні власники бізнесу планують збільшити плантації та посадити кілька гектарів альпійської суниці.

Як отримати обладнання для вашого підприємства безоплатно

Серед цілей програми міжнародної співпраці – розвиток інновацій та експорту. З огляду на це EU4Business шукає партнерів, які займаються безпосередньо розвитком експортного етапу, інноваційного потенціалу, а також здатності бізнесу адаптуватися в кризових умовах, розповіла Еспресо керівниця компонента підтримки бізнес-організацій та малого та середнього підприємництва в рамках програми EU4Business Марина Ковтун.

За її словами, в межах програми бізнес має можливість отримати обладнання.

"Яким чином це відбувається? EU4Business оголошує конкурс на закупівлю обладнання. Таке оголошення публікується на вебсторінках у соціальних мережах. І, власне, ті організації, які відповідають критеріям конкурсу, можуть подати заявку на отримання такого обладнання і в разі перемоги одержати той чи інший товар", - розповіла Марина Ковтун.

"Наприклад, станом на зараз наша програма вже підтримала обладнанням 41 організацію на суму близько 200 тис. євро. Зокрема, партнерами закуповувалися автономні джерела живлення, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, а також ліцензії до баз даних типу Youcontrol", - додала вона.

Експертка наголосила, що конкуренція на ринку спонукає компанії постійно шукати шляхів зростання, передусім через підвищення ефективності та покращення якості товарів і послуг. Інновації – рушій прогресу. А постійний пошук шляхів зростання потребує як ресурсів, так і компетентності. Саме тому підприємцям варто звертатися по допомогу до фахівців.

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