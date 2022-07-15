Як впоратися з емоціями після прочитання негативних новин: поради від травматерапевтки
Щоб впоратися з емоціями після прочитання новин про війну, слід не тримати все в собі, краще поговорити з кимось про це
Про це розповіла травматерапевтка, ЕМДР терапевтка, координаторка кризової психологічної служби міста Львова Оксана Наконечна в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо.
Експертка назвала ознаки хронічного стресу: втома, фізична ослабленість, емоційна нестабільність, неможливість витримувати якісь емоційні навантаження, навіть незначні.
"Тобто, коли вже є таке поняття "вікна толерантності". Якщо це вікно ширшає – ми отримуємо більше якихось навантажень, ми можемо ці емоції проживати, і не вилітаємо з нормального, умовно кажучи, функціонування. Коли людина довго переживає певний стрес і не компенсує його якимись техніками чи заняттями, чи просто відпочинком, тоді це вікно звужується і людина може навіть із дрібними подразниками виходити з умовно нормального стану, вона буде потім важко повертатися в нормальний психологічний емоційний стан", - розповіла травматерапевтка.
За її словами, хронічний стрес – то вже більш ширше поняття. Він може бути не лише, коли є якісь травмуючі події. Це може бути й важка робота чи постійні навантаження.
"Стосовно людей, які є не на фронті, але вони систематично спостерігають за новинами, мають купу тої інформації, і, нажаль, дуже багато в нас інформації зараз негативної, яка зачіпає емоційно, такі речі теж треба регулювати", - сказала Наконечна.
Також вона радить зменшити перегляд новин.
"Регулювати його. Наприклад – 2 рази в день. Вранці і ввечері подивитись. Не сидіти в новинах постійно. Якщо вас щось зачепило емоційно, варто з кимось про це поговорити, проговорити. Бажано мати своїх людей, які вас вислухають і не будуть накручувати ваш стан. В ідеалі – це психолог чи психотерапевт, до якого можна звернутися. Особливо такий, який розуміється на травмі", - травматерапевтка.
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