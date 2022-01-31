Якби я був президентом, послав би все оточення клубу до біса, - ключовий захисник "Барселони"
Захисник "Барселони" Жерар Піке розповів, що на посаді президента "синьо-гранатових" він би зробив клуб більш сучасним
Про це повідомляє Marca.
За словами Піке, він би зробив одне радикальне рішення на чолі "Барселони" і розігнав би все оточення клубу.
"Якщо чесно, я б зробив клуб більш сучасним, багато б змінив. Я б послав до біса все оточення "Барселони", воно токсичне. Послав би будь-кого, хто почувається частиною оточення", - сказав Жерар Піке.
Посаду президента "Барселони" займає Жоан Лапорта. Він керує клубом із березня 2021 року. Зараз іспанський топ-клуб перебуває у дуже складному фінансовому становищі через хаотичну стратегію колишнього президента - Жозепа Бартомеу.
У цьому сезоні Жерар Піке провів 26 матчів і забив 2 голи. Іспанець є лідером оборони "Барселони" і легендою клубу.
- 26 січня стало відомо, що іспанська "Барселона" планує провести потужне трансферне вікно наступного літа.
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