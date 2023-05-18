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Війна з Росією: хроніка
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Якими будуть війни майбутнього

Орест Сохар
18 травня, 2023 четвер
14:07
Погляд Орест Сохар

"Ми переживаємо найфундаментальнішу зміну характеру війни за всю історію, і головним чином це відбувається завдяки технологіям", - глава об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі наговорив багато цікавого для Foreing Affairs

"Витягнув" для вас лише один фрагмент — про технології війни. 

Фундаментальні зміни в здатності стріляти. 

Високоточні боєприпаси та всюдисущі датчики. Ми можемо вести дальній точний вогонь з більшою точністю, на більшій відстані, ніж будь-коли в історії людства. І це не тільки ми, але й росіяни, і китайці, й інші країни можуть зробити те саме.

Окрім далекобійності та точності, зʼявляється гіперзвукова техніка, яка може рухатися зі швидкостями, проти яких наразі немає захисту.

Цифровий годинник, GPS датчик, iPhone, — це все трекери, які можна відстежувати ззовні. Ми — не тільки ми, — маємо здатність "бачити" й "відчувати" це середовище, як ніколи раніше. 

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Ви можете зайти в Google Земля та отримати картографічні дані та переглянути супутникові зображення, які були доступні лише для найсучасніших військових у світі ще, наприклад, 5-10 років тому.

Здатність бачити + здатність стріляти з далекої дистанції й з точністю, якої ніколи раніше не було, — лише ці дві можливості самі по собі віщують зміну фундаментального характеру війни. Додайте до цього технологію робототехніки, що стрімко розвивається. 

Здатність бачити + здатність стріляти з далекої дистанції й з точністю, якої ніколи раніше не було, — лише ці дві можливості самі по собі віщують зміну фундаментального характеру війни. Додайте до цього технологію робототехніки, що стрімко розвивається

Розробляємо безпілотні морські апарати, як надводні, так і підводні.

Проводимо експерименти з сучасними винищувачами й бомбардувальниками, які будуть по суті безпілотними. 

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У майбутньому ви побачите вантажівки, танки, великий відсоток яких буде безпілотним. Робототехніка набагато швидше  входить у всі війська, ніж люди можуть думати.

Додайте здатність швидко ухвалювати рішення з великою точністю. Штучний інтелект і квантові обчислення в поєднанні з робототехнікою стали домінівним фактором у веденні війни. Поєднайте це зі сферами кібернетики та космосу.

"Країна, яка оптимізує ці технології, — матиме вирішальну перевагу, принаймні на початку та в перших кадрах наступної війни. Я хочу, щоб цією країною були Сполучені Штати", - резюмував Міллі. 

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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