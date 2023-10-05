Якість питної води: методи перевірки в домашніх умовах та способи очищення

Якісна питна вода потрібна організму щодня, адже є невід'ємною частиною життя, виконуючи різноманітні функції. Вона забезпечує життєво важливі процеси, такі як: терморегуляція, транспорт речовин у організмі, участь у хімічних реакціях та підтримка структури клітин. Вода є середовищем для транспорту поживних речовин і кисню, а також відіграє роль у виведенні відходів та токсинів. Її роль в змащенні суглобів та утриманні оптимальної температури тіла важлива для забезпечення здоров'я та функціонування організму. В цілому, вода є необхідною для виживання та забезпечення загального благополуччя людини.

Водозабір для будинків та квартир українців здійснюється з річок та підземних прісних джерел. Найбільшими постачальниками питної води все ж таки є річки та водосховища, більше 80% водоканалів саме звідти забирають воду на потреби громадян. Якість питної води в Україні під сумнівом, адже згідно з даними ще за 2017 рік більшість поверхневих вод характеризувались станом "помірно забруднені", - дані порталу Слово і Діло. Військові дії та підрив Каховської ГЕС тільки посилюють антропогенний влив на природні джерела води.

Які фактори погіршують якість питної води

Головними причинами забруднення річок та інших поверхневих вод є діяльність людини. Багато факторів може погіршувати якість поверхневих вод, зокрема забруднення хімічними речовинами внаслідок промислової, сільськогосподарської та міської діяльності, мікробіологічні забруднення, високий вміст металів, наявність токсинів від водоростей, геологічні чинники та вплив відпрацьованих вод — усе це може впливати на водні екосистеми та робити воду несприятливою для споживання. Негативний внесок можуть мати дощі, весняні паводки та танення снігу, які несуть забруднення каналізаційними системами до річок.

Щоб забезпечити чистоту і безпеку води, важливо на глобальному рівні екологічно управляти водними ресурсами, вживати заходів для зменшення викидів забруднюючих речовин до вод та використовувати ефективні системи очищення.

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Показники за якими визначають якість води

Перш ніж подати воду споживачам, вона зазвичай проходить багатоетапну очистку на станціях очищення води (СОВ) - спеціальний технічний комплекс, призначений для обробки води з метою видалення забруднень та забезпечення відповідності води встановленим нормам якості.

При цьому вода має очищатись від механічних, хімічних та біологічних забруднювачів, а також проходити дезінфекцію і контроль якості. Однак, в Україні в багатьох регіонах водопровідні труби старі та зношені, тож яка вода буде вже литись у вас з-під крана, точно сказати не може ніхто.

Здебільшого, використовують такі критерії для визначення якості води: бактеріологічний та хімічний склад, органолептичні показники. В домашніх умовах, можна самостійно провести певні досліди, що свідчитимуть про якість води, зокрема органолептичні властивості (запах, колір, смак, прозорість). Перевірити хімічний чи бактеріологічний склад не вийде без проведення спеціальних аналізів з реагентами.

Колір та прозорість

Чиста вода має бути прозорою та безбарвною та не містити осаду. Зміна кольору може свідчити про наявність органічних або неорганічних забруднень:

жовтий або червоний відтінок воді надають сполуки заліза (іржа), та деякі органічні речовини з ґрунту.

райдужні плями – свідчення того, що у воді присутні нафтопродукти або масла. Якщо залишити воду на 2-3 дні для відстоювання і таки з’явиться така масляниста плівка, воду краще не вживати.

зелений або синій колір води – вода насичена хімічними сполуками таки як – окис міді, кобальту, хрому тощо, або надмірне цвітіння водоростей. В будь-якому разі, таку воду вживати не можна, бо це несе загрозу для здоров’я.

Звісно, цей список не повний і промислові води у відстійниках, або води у озерах, що мають надмірну кількість мікроорганізмів можуть набувати різного відтінку. Якщо вам не подобається відтінок води, краще її не пити.

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Запах

Питна вода повинна бути без запаху. Неприродний або наявний запах може свідчити про хімічні забруднення. Так, аромат хлору у воді можуть помітити містяни. Після знезараження у воді може бути залишковий хлор, у кількості, що відповідає санітарним нормам - 0,3 – 0,5 мг/л. Такі маленькі дози людина на запах не має відчувати, якщо ж запах дійсно різкий, варто стриматися від споживання такої води.

Якщо у воді у надлишку сірководень, тоді рідина матиме специфічний запах протухлих продуктів, що може бути характерно для природних джерел з близьким розташування нафтових родовищ.

Смак

Якщо ви не впевнені чи безпечно вживати воду, краще зупиніться на візуальному досліджені.

Смак води повинен бути приємним і без зайвих присмаків. На цей критерій буде впливати показник рН (кислотно-лужний баланс). Якщо у вас є лакмусові папірці, ви з легкістю зможете визначити рН, просто крапнувши водою на лакмус, почекайте 1-2 хвилини. Папірець змінить колір у згідно з рН води і вам залишиться лише зрівняти його з таблицею відповідності, що зазвичай йде в комплекті.

На смак "м’яка" вода нейтральна або злегка кислувата, адже містить мало солей. А "жорстка" вода має молочно-солодкуватий, або навіть гіркий присмак, через надмірну кількість солей в своєму складі.

Якщо ж вас турбує питання де можна перевірити якість питної води, аби дізнатись більш детально про склад та відповідність встановленим нормам, тоді варто замовити аналіз води у державних або приватних лабораторіях: при станціях водоочищення, службах санітарно-епідеміологічного нагляду, екологічних організаціях тощо. Така опція можлива для власників багатоквартирного будинку чи приватних помешкань.

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Основні способи перевірки якості води в домашніх умовах

Існують різноманітні методи очищення води в домашніх умовах. Кожен метод має свої переваги та обмеження, і вибір залежить від конкретних умов і ваших потреб.

Кип'ятіння води

Це напевно один із найпростіших способів за допомогою якого можна вбити бактерії та мікроорганізми. Вода після закипання має прокипіти ще протягом кількох хвилин і потім можна використовувати її.

Мінусом даного способу є те, що утворюється велика кількість розчинених солей, які проявляються у вигляді накипу, а потім потрапляють в організм людини і можуть викликати проблеми з нирками та загалом із сечовивідною системою. Крім цього, кип’ячену воду також називають "мертвою", адже під час цього процесу руйнується її молекулярна структура.

Фільтрація

Використання фільтрів, які можуть видалити зважені частинки, забруднення і хлор. Існують багато видів фільтрів для дому, які відрізняються принципом дії, конструкцією та матеріалами виготовлення:

Картриджні фільтри: Містять картриджі з різними матеріалами, які затримують забруднення (із активованим вугіллям, торфом тощо);

Осмотичні системи: Використовують зворотний осмотичний процес для видалення бактерій, вірусів, мінералів та інших забруднень.

Ультрафільтраційні системи: Використовують мембрани з дрібними порами для утримання частинок забруднення.

Використання ультрафіолетового випромінювання: Деякі пристрої використовують ультрафіолетове випромінювання для вбивання бактерій та вірусів у воді.

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Відстоювання води

Метод очищення питної води за допомогою відстоювання в основному ґрунтується на природних процесах випадання в осад зважених частинок. Воду переливають в ємність та залишають нерухомо на 5-6 годин. В результаті відсутності руху, частинки забруднень - пісок, глина або інші тверді речовини, починають осідати на дно чи утворюють плаваючий шар. Рекомендується споживати лише 2/3 рідини, яку відстоювали.

Зверніть увагу, даний метод не ефективний для видалення розчинених речовин чи мікроорганізмів. Він зазвичай використовується як один з етапів, перед іншими методами очищення води.

Виморожування води

Використання заморожування води - це метод очищення, при якому вода перетворюється у лід, внаслідок чого тверді частки та забруднення залишаються у вигляді осаду, а чиста вода може бути відокремлена від льоду.

Напротивагу кипяченій, заморожену воду називають "живою" або "структурованою" через те, що при цьому процесі утворюється кристалічна структура льоду. Частина людей вважає воду, яка не була піддана обробці і зберігалася у своєму природному стані, більш корисною для споживання.